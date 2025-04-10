Kara Torba Operasyonu: İhanet, sadakat ve bir ajanın seçimi

Hazırlayan: İrem Naz Güvel

Gerilim ve aksiyonun ustalıkla harmanlandığı Kara Torba Operasyonu, usta yönetmen Steven Soderbergh’in dinamik anlatımıyla nefes kesici bir sinema deneyimi sunuyor. İstihbarat ajanı Kathryn Woodhouse ülkeye ihanet ettiği şüphesiyle karşı karşıya kalır. Bu sırada, efsanevi bir ajan olan kocası, evliliğine mi yoksa ülkesine mi sadık kalacağı konusunda karar vermek zorundadır. Filmin kadrosunda Cate Blanchett, Michael Fassbender ve Tom Burke gibi yıldız isimler yer alıyor.