Başarının deneyim ve doğru hedefler saptamaktan geldiğine inanıyor Titanic Hotels Pazarlama Direktörü Yeşim Gülçegün. İş yerine aidiyet duygusuyla bağlanmanın, alınan sorumluluğu yerine getirmenin, samimi, pozitif ve çözümcü olmanın ise insanı doğru yere taşıyacağına inancı tam.

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta



Yeşim Gülçegün, Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede Pazarlama ve Halkla İlişkiler dalında yüksek lisans yapmış. “Pazarlama departmanında yapılan işleri kendime yakın gördüğüm için üniversitede bölüm seçerken hangi sektörde çalışmak istediğimi belirlemiştim. Bu bölümü bir otel markasında çalışmak üzere seçtim” diyor. Kariyerine Sungate Port Royal Otel’de Halkla İlişkiler ve Reklam Müdürü olarak başlamış ama üç sene sonra farklı bir sektörde farklı tecrübeler edinmek için Koç Bilgi Grubu’nun kurumsal iletişim departmanında marka yöneticisi olarak çalışmış. Sonrasında Gloria Hotels&Resorts, The Istanbul Edition otellerinde pazarlama direktörü olarak yoluna devam etmiş. Halen Titanic Hotels’de Pazarlama Direktörü olarak görev alıyor. Bu kadar tecrübe ve deneyimden sonra zamanın çok değerli olduğunu ve herkesin mutlu olmak için başka bir yolu olduğunu öğrendiğini söylüyor. Hepimizde zaman zaman aynı endişeler olmuyor mu, yani iş hayatında başarılı olmak özel hayatımızdan fedakarlık etmemizi gerektirmiyor mu? Onun için yanıt, hayır! Yeşim Gülçegün, aynı anda pek çok alanda başarılı olmanın formülünü iyi organize olabilmek şeklinde tanımlıyor ve şöyle sürdürüyor sözlerini: “Hayattan keyif almak için sosyal olmak ne kadar önemli ise işinde başarılı olabilmek için de sosyal yaşam bir o kadar önemli. İş hayatının koşuşturması ve yoğunluğunu mutlaka kendime zaman ayırarak hafifletmeye çalışıyorum.”







Bir yaşam tarzı: Spor

Lise yıllarından beri devam eden bir spor tutkusu var Gülçegün’ün. Onun için bir yaşam tarzı halini almış artık. Ne mutlu ki düzenli spor yapmayı başaranlardan. Son dönemlerde golfe ilgi duymaya başlamış, zaman buldukça ders alıyor. Sporun yanı sıra kitap okumanın sakinleştirici gücüne de inanıyor. Kütüphanesini karıştırmayı, okuduğu kitapları tekrar tekrar eline almayı seviyor. Başucu kitapları Kürk Mantolu Madonna, Bin Dokuz Yüz Seksen Dört ve İknanın Psikolojisi. Ayşe Kulin, Zülfü Livaneli, Amin Maalouf, Milan Kundera ve Khaled Hosseini ise en sevdiği yazarlar arasında yer alıyor. Bu yıl mutlaka yapılacaklar listesinin ilk sırasında ise eşi ve kızıyla beraber İspanya’ya gitmek var. Gülçegün, modayla da yakından ilgileniyor ve trendleri zevkle takip ettiğini söylüyor. Artık neredeyse her kadın için bir klasik haline gelen farklı formlardaki siyah elbiseler, beyaz gömlekler, şallar basic tişörtler, siyah cigarette pantolonlar, kısa topluklu siyah stiletto’lar, beyaz sneaker ve siyah babet gardırobunun vazgeçilmezleri arasında.







Tamamlayıcı detaylar

1) Yapmak isteyip de bir türlü zaman bulamadığım şey; zaman kısıtlaması olmadan seyahat etmek ve yeni yerler keşfetmek.

2) Kendimle ilgili asla çiğnemediğim en önemli kural; tutarlılık, dürüstlük, samimiyet ve net olmak.

3) Çocukluğumdan bir oyuncağımı geri getirebilseydim yeşil kadife oyuncak koltuk takımımı getirmek isterdim.

4) Hayat felsefem şu: İyi insan ol, çünkü iyilik kişiye iyilikle döner. Herkesin dilediği şekilde mutlu olmasını istiyorum.

5) Bir zaman makinesiyle geçmişe gitme şansı verilse, kabul etmezdim. Farklı bir dönemde yaşamak istemezdim, şu an bulunduğumuz dönemden mutluyum.

6) Cep telefonumda en çok kullandığım uygulamalar; WhatsApp, Instagram, Google Map.

7) Başarılı bir iş hayatının sırrı; aldığın sorumluluğu yerine getirmek, kendi iş alanına odaklanmak ve geliştirmek, samimi, pozitif ve çözümcü olmak.

8) Bugüne kadar gördüğüm en güzel şehir; Roma, çünkü Akdeniz’e hükmetmiş evrensel bir imparatorluğun başkenti, birçok uygarlığı barındıran önemli bir simge.

9) Hayatta vazgeçemeyeceğim üç şey; ailem, kırmızı kalemim ve spor.

10) Süper güçlere sahip olma şansım olsaydı, dünyada aç insan bırakmazdım.







Vazgeçilmez 10’u

1. Ailem. Aile deyince aklıma geniş bir sofrada yemek yiyen, mutlu, huzurlu, gülen yüzleriyle cıvıl cıvıl ailem gelir. En güzel zamanları, en keyifli anları birlikte geçirmek istediğim en sevdiklerim onlar. Birbirine çok bağlı bireyleri olan ve her daim çok özlediğim...

2. Dostlarım. Kendimi yanlarında rahat ve mutlu hissediyorum.

3. Gururum. Asla vazgeçmem.

4. Eşim. Yol arkadaşım.

5. Kızım. Her şeyim.

6. Parfümüm. Benimle özdeşleşen koku.

7. Annemin yemekleri. Hiçbir yerde bulamadığım lezzetler.

8. Kırmızı kalem. Elimden hiç düşürmem.

9. Yeşil elma. Benim için en sağlıklısı.

10. Çay. Demleme Türk çayını hiçbir şeye değişmem.