İyi bir kariyer için iyi bir eğitim ve entelektüel alt yapının şart olduğuna inanıyor Hayat Kimya Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysel Aydın. İletişim gücü, sosyal zeka, empati yeteneği ve ilişkileri yönetme becerisi ise ona göre insanı başarıya taşıyan en önemli faktörler...

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta



İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, bir ürünü oluşumundan satışına kadar sıfırdan ele alabileceği ve sonuçlarını ölçümleyebileceği bir işin özünde var olmak istediğine karar vermiş Aysel Aydın. Otacı’da işe başladığında da tüm operasyonların içinde yer almış. Otacı’dan sonra Toprak Holding’de uzun yıllar önce temizlik kağıdı sonra yapı grubunda pazarlama müdürü olarak çalışmış. 13 yıldır her aşamasına tanık olduğu Hayat Kimya’da Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev alan Aysel Aydın Türkiye, Ortadoğu, Kuzey&Orta Afrika ve Doğu Avrupa’daki tüm strateji ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu. Aynı zamanda yeni potansiyel pazarların araştırılması ve yeni ülke yatırım kararları için gerekli fizibilite süreçlerinin yönetilmesi de ana sorumlulukları arasında. Bingo, Molped, Molfix, Papia, Familia, Joly markalarını 100’e yakın ülkede tüketicilerle buluşturuyor. “Ne mutlu bana ki Hayat Kimya’da kağıt kategorisinde yer alan tüm markalar ben şirkete geldikten sonra doğdu. Bu markaların isminden üretimine kadar her sürecinin içine bizzat katkı sağladım. Bu, sektörde çok az pazarlamacının yaşayabileceği bir deneyim. Markalarımızın başarısını izlerken, çocuklarının başarısını izleyen bir anne gururu yaşıyorum” diyerek sürdürüyor sözlerini.







“Öğrenmek istiyorsan seyahat et”

“Mark Twain der ki, öğrenmek istiyorsan seyahat etmelisin. En büyük tutkum seyahat etmek. Yeni insanlar görmek, farklı kültürlere tanıklık etmek, bakış açılarını anlamak, unutamayacağım doğal güzellikleri keşfetmek… İşimden dolayı pek çok kişinin gitmeyi dahi düşünmeyeceği ülkelere, şehirlere gitme ve uzun süreli kalma imkanım oldu. Nijerya, Gana, Vietnam, Hindistan, Sri Lanka ve Pakistan bunlardan sadece birkaçı. Tüm dünyayı gezme gibi bir hayalim ve kabarık bir ‘mutlaka gidilecek yerler’ listem var.” Aydın, tanıdığı her insanın, gördüğü her coğrafyanın hayatına zenginlik kattığını, bakış açısını geliştirdiğini söylüyor ama Uzakdoğu’nun ayrı bir yeri olduğunu da belirtmeden geçemiyor. “Geçen aylarda yaptığım Tayland seyahati beni çok etkiledi. Ailelerin evde yemek yapma alışkanlığının olmaması, eşyaları için dolaplarının olmaması, her şeyi açık bir şekilde depolamaları çok dikkatimi çekti. Bu arada kızım Görkem 19 yaşında ve şu an Avusturya’da tıp eğitimi alıyor. Onunla beraber Viyana’yı keşfetmek bana keyif verdi. Kaş, Kalkan ve Knidos ise eşimle vazgeçilmezlerimiz arasında.”



Tamamlayıcı detaylar

1. Çocukluğumu düşündüğümde aklıma ilk gelen görüntü; arkadaşlarımla özgürce oyun oynadığım anlar.

2. Başkalarında asla katlanamadığım kişilik özelliği; samimiyetsizlik.

3. Müsrifçe para harcamaktan asla çekinmeyeceğim iki şey var; çanta ve gözlük.

4. Çikolata yemekten asla vazgeçmem.

5. Gerçek hayattaki kahramanlarım; ablam ve babam.

6. Hayatımın dönüm noktası; pazarlama alanında çalışmaya başlamam.

7. Başarılı bir iş hayatının sırrı; pozitif yaklaşım, iyi iletişim ve her zaman kendini geliştirecek meslek aşkı.

8. Hayatta en gurur duyduğum kişiler; kızım, oğlum ve eşim.

9. Kendimle ilgili asla çiğnemediğim kurallar; dürüstlük ve samimiyet.

10. Hayattaki en büyük korkum; çocuklarımın mutsuz olması.







Vazgeçilmez 10’u

1. Ailem. Benim varlık nedenim.

2. Dostlarım. İyi günde, kötü günde her zaman yanında olacağını bildiğim insanlar. İyi ki varlar.

3. Seyahat. Yeni coğrafyaları ve yeni kültürleri keşfetmekten mutluluk duyuyorum.

4. Baş ucu kitaplarım. Hayatımın ve evimin olmazsa olmazları.

5. Sinema. Onsuz asla. Kızımla ve arkadaşlarımla film izledikten sonra kritiğini yapmaktan keyif alırım.

6. Cep telefonum. Hayatımın vazgeçilmez parçası. Ajandam sayesinde her şeyin zamanlamasını takip ederim.

7. Sabah yürüyüşleri. Yoğun iş tempomdan dolayı spor yapmaya fazla vakit bulamasam da mutlaka haftada en az üç gün sabah erkenden yürüyüş yapmaya çalışırım.

8. Pazar kahvaltılarımız. Ailemle beraber vakit geçirmekten zevk aldığım en keyifli anlar.

9. Müzik. Ruhun gıdası. Ailece yaptığımız sabah kahvaltılarında ve evde geçirdiğim zamanlarda genelde müziğin sesi açık olur.

10. Kuaförüm. Yıllardır aynı kuaföre gidiyorum. Kuaförünüze hiç düşünmeden saçlarınızı teslim etmek çok önemli.







En son hangi filmi izlediniz?

Ayla’yı izledim. Gerçekten çok başarılı. Oscar adayımız olarak başarılı olması en büyük temennim.







En son hangi kitabı okudunuz?

Kenize Murad’ın Saraydan Sürgüne isimli romanını okudum.