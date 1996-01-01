Bu cümle Marks&Spencer Pazarlama Grup Yöneticisi Ahu Ayan'a ait.
Çocukken hayallerinizde hangi
meslek yatıyordu?
İtiraf edeyim, hava kuvvetleri
pilotu olmaktı ilk hayalim.
Sonra çocuk doktoru olmak
istedim... Ama yaş ilerledikçe
istekler ve idealler değişti.
Kariyeriniz nasıl başladı?
1996 yılında işletme master’ı yaparken
bitirme tezimi Marks&Spencer Türkiye’nin
pazarlama stratejileri ve marka yönetimi
üzerine hazırlamaya karar vermiştim.
Eğitimim süresince şirketle sürekli irtibat
kurup araştırma yaptım. Tezimi bitirmek
için Nişantaşı mağazasında bir buçuk ay staj
yaptım. Bu süre zarfında marka kültüründen
çok etkilendim ve tezimi bitirir bitirmez
çalışmaya başlamam için teklif geldi.
Sizinki bilinçli bir kariyer planlaması mı,
yoksa tesadüfler zinciri mi?
Planlarım vardı tabii ama tesadüfler de
yardım etti. İngiltere’de yüksek lisans
eğitimim sırasında Marks&Spencer’ın
büyüklüğünden, operasyonel gücünden ve
faaliyetlerinden çok etkilenmiştim, gerçek
anlamda, üzerinde çalışılması gereken bir
marka Marks&Spencer. Bu nedenle böyle
köklü bir firmanın Türkiye operasyonlarını
incelemek istedim, tabii bu da kariyerime
yön verdi.
Profesyonelliğin en önemli sırrı sizce ne?
Profesyonellik belirli bir iş disiplini, iş ahlakı
ve deneyim gerektiriyor. Ama her insanın
kişilik özellikleri farklı. Bu özellikler de her
anınıza, her adımınıza, yaşamınızdaki her
şeye yansıyor. Önemli olan hayattaki denge
kuralını iş hayatında da sürdürebilmeniz.
Disiplin ve çalışma tarzınız zaten sizi bir
noktaya getiriyor.