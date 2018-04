“Her zaman hedeflerim yüksek oldu”

Bu cümle Marks&Spencer Pazarlama Grup Yöneticisi Ahu Ayan'a ait.

Çocukken hayallerinizde hangi meslek yatıyordu?

İtiraf edeyim, hava kuvvetleri pilotu olmaktı ilk hayalim. Sonra çocuk doktoru olmak istedim... Ama yaş ilerledikçe istekler ve idealler değişti.



Kariyeriniz nasıl başladı?

1996 yılında işletme master’ı yaparken bitirme tezimi Marks&Spencer Türkiye’nin pazarlama stratejileri ve marka yönetimi üzerine hazırlamaya karar vermiştim. Eğitimim süresince şirketle sürekli irtibat kurup araştırma yaptım. Tezimi bitirmek için Nişantaşı mağazasında bir buçuk ay staj yaptım. Bu süre zarfında marka kültüründen çok etkilendim ve tezimi bitirir bitirmez çalışmaya başlamam için teklif geldi.



Sizinki bilinçli bir kariyer planlaması mı, yoksa tesadüfler zinciri mi?

Planlarım vardı tabii ama tesadüfler de yardım etti. İngiltere’de yüksek lisans eğitimim sırasında Marks&Spencer’ın büyüklüğünden, operasyonel gücünden ve faaliyetlerinden çok etkilenmiştim, gerçek anlamda, üzerinde çalışılması gereken bir marka Marks&Spencer. Bu nedenle böyle köklü bir firmanın Türkiye operasyonlarını incelemek istedim, tabii bu da kariyerime yön verdi.



Profesyonelliğin en önemli sırrı sizce ne?

Profesyonellik belirli bir iş disiplini, iş ahlakı ve deneyim gerektiriyor. Ama her insanın kişilik özellikleri farklı. Bu özellikler de her anınıza, her adımınıza, yaşamınızdaki her şeye yansıyor. Önemli olan hayattaki denge kuralını iş hayatında da sürdürebilmeniz. Disiplin ve çalışma tarzınız zaten sizi bir noktaya getiriyor.