Barista olmak, yeni nesil kahvecilik, kahve sektöründe mesleki fırsatlar ve kahve hakkında bilmek istedikleriniz için Federal Coffee Company - İstanbul Üniversitesi SEM eğitimlerine katılabilirsiniz.

Dünya şampiyonu baristalar yetiştiren Federal Coffee Company kurucularından Sam Çeviköz, şimdi bilgi ve deneyimlerini İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile tüm kahve severlere ve geleceğini bu sektörde geliştirmek isteyenlere eğitim vererek paylaşıyor.



İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile verilecek eğitimlerin sonunda, katılımcılara uluslararası geçerliliği olan SCAE (Speciality Coffee Association of Europe) onaylı sertifika veriliyor. Yakın zamanda barista mesleği için Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi olma yolunda hazırlıkları bulunan kurumun amacı öncelikle gençlere uluslararası geçerliliği olan bir meslek kazandırmak… Hızla büyüyen kahve sektöründeki uzman barista açığını kapatmak amacıyla yapılacak eğitimlerin müfredatı da SCAE uzmanlık ve profesyonellik eğitimleri ile aynı düzeyde bulunuyor.

İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesisleri’nde verilecek eğitimlerin tarihi, kurslar açıldıkça www.federal.coffee web sitesinden ve federalcoffeecompany instagram hesabından ilgililere duyurulacak. Ön kayıt ve ayrıntılı bilgi için akademi@federal.coffee ve http://.sem.istanbul.edu.tr/?page_id=12534 adresini ziyaret edebilirsiniz.