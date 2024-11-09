İleri yaşta kolay iş bulabilmenin 5 yolu

Yaşınızı bir avantaja dönüştürmenin 5 yolu

YAŞINIZI AVANTAJA DÖNÜŞTÜRMENİN 5 YOLU

1. Deneyiminizi ve bilgeliğinizi vurgulayın

İleri yaşta iş arayanlar yeteneklerini, katıldıkları heyecan verici projeleri, farklı kişiliklere sahip iş arkadaşlarıyla başa çıkmanın zorluklarını ve hedeflere ulaşmak için öğrendikleri becerileri karşısındakine detaylıca anlatabilir.

2. Mülakat sırasında iyi bir izlenim bırakın

İleri yaşta iş arayanlar çok fazla deneyime sahip olabilir ancak olası işverenler adayların tutkulu olmasını ve kendileri için profesyonel hedefler belirlemesini severler.

İşe ilk girdiğinizden beri üzerinde çalıştığınız şeyleri yazarak başvurduğunuz pozisyonda ne elde etmek istediğinizin bir listesini yapın. Daha sonra bunu mülakat yapanlara gösterebilirsiniz. Bu şekilde, fırsat için heyecanlı olduğunuzu ve şirkete somut faydalar sağlayabileceğinizi bileceklerdir.

Daha yaşlı iş arayanlar, 5, 10 veya daha fazla yıl sürecek bir işten başka bir şey aradıklarını göstermelidirler. Sonuçta, işverenler sadece nitelikli insanları değil, motive olmuş insanları arıyor.

3. Daha yüksek maaş istemekten korkmayın

İş ararken, başvuranlara genellikle ideal maaş aralıkları sorulur. Başka birinin işi alması konusunda endişelenmeyin çünkü daha düşük maaşla tatmin olacaklardır. Şirkete katabileceğiniz değeri vurgulamalı ve işverenin sunabileceği en yüksek maaş aralığını istemelisiniz.

4. Bağlantılarınızı iyi kullanın

İyi bir ağa sahip olmak, iş başvurusunda bulunurken her zaman bir avantajdır. Alanda ne kadar uzun kalırsanız, o kadar çok insanla profesyonel bir ilişkiniz olur. İşverenler ve insan kaynakları yöneticileri, bu kişilerin şirkete daha fazla fırsat getirebileceği umuduyla liderlik vasıflarına sahip kişileri işe almayı severler.

Bir şirkete başvurmadan önce, rakiplerini, tedarikçilerini ve müşterilerini araştırın ve mümkünse onlarla bağlantı kurmak için bağlantılarınızı kullanın.

5. Kendinizi işverenlere görünür kılın

İş arayanlar alanlarıyla ilgili makaleler ve bloglar çevrimiçi olarak yayınlarsa, işverenler ve insan kaynakları yöneticileri bunları bulabilir. Bu, başvuranların güvenilirliğini oluşturacak veya güçlendirecektir. Uzmanlık alanınızdaki bilginiz, potansiyel işveren üzerinde bir izlenim bırakacaktır.

Bir kişinin iş yerindeki nitelikleri bir varlık veya bir yükümlülük olabilir. Doğru tutum ve yaklaşıma sahip olduğunuz sürece, işverenlerin potansiyel değerinizi görmesini sağlama şansınız daha yüksek olacaktır.