Sağlığa yön verecek kadın liderler gelişim programı 4. dönem kayıtları başladı

Professional Women’s Network (PWN) İstanbul ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından UN SDSN Türkiye ve Awen for Us desteğiyle hayata geçirilen Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler Gelişim Programı'nın 4. dönemi, 12 Ekim 2024’te başlayacak. Altı ay sürecek sertifika programı, sağlık ve ilaç sektöründe çalışan kadın liderlerin liderlik gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyor. Katılımın 25 kişi ile sınırlı olduğu programa kayıtlar başladı ve 16 Eylül 2024’e kadar devam edecek.

Sağlık ve ilaç sektöründe en az beş yıldır çalışan kadın liderlerin gelişimine yönelik olarak tasarlanan ve 2022’den beri kesintisiz devam eden program, bugüne kadar 75 orta kademe kadın yöneticinin liderlik pozisyonları için potansiyellerini geliştirmelerine ve güçlenmelerine doğrudan katkı sağladı.

Sağlık sektörüne yön verecek kadın liderler yetişiyor

“Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler - SYKL” Gelişim Programı, sağlık ve ilaç sektöründe çalışan kadın yöneticilerin hem kişisel hem de profesyonel gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçiriliyor. 12 Ekim 2024 tarihinde başlayacak olan ve altı ay sürecek programda, katılımcılar altı farklı modül kapsamında interaktif eğitimlere katılacaklar. Bunun yanı sıra, sağlık sektöründeki üst düzey yönetim kademelerinde yer alan lider profesyonellerden birebir koçluk ve mentörlük desteği de alacaklar. Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler Gelişim Programı’nın 5 ve 6’ncı modüllerinde sağlık ve ilaç endüstrisinin önde gelen liderlerinin ve PWN İstanbul üyelerinin gönüllü katılımıyla alanının en özgün liderlik programını deneyimleyecekler.

4. Dönem kayıtları başladı

Adaylar, katılımın 25 kişi ile sınırlı olduğu program hakkında detaylı bilgiye, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin web sitesinden ulaşabiliyorlar. Programa başvurmak isteyen adaylar, 16 Eylül 2024 tarihine kadar ön kayıt yaptırabilecekler.

Programda şu konular işleniyor:

MODÜL 1: Etkin İletişim ve Kişisel Marka (15 saat)

MODÜL 2: Etkin Yönetim (18 Saat)

MODÜL 3: Sürdürülebilirlik (9 saat)

MODÜL 4: Liderlik ve Dönüşüm (18 saat)

MODÜL 5: Paneller (12 saat)

MODÜL 6: Mentörlük

Eğitimin Önkoşulu:

Programa başvuru kriterleri: Kadın olmak, üniversite mezunu olmak ve en az 5 yıldır ilaç veya sağlık sektöründe yer almaktır.

Eğitimin Süresi: Hibrit olarak tasarlanan eğitimin toplam süresi 72 saattir. Katılım belgesi verilecektir.