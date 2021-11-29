Karmik ilişki nedir? Karmik ilişkide olduğunuzu gösteren 11 işaret

Hayatınızda hiç mükemmel aşkı bulduğunuzu hissetiniz ama ardından bu ilişkinin çalkantılı ve saplantılı olduğu fark ettiniz mi? Pek çok insan tutku dolu fakat bir o kadar da yıpratan bir ilişki yaşamıştır. Peki bu ilişkinin tanımı nedir? Aşk mı? Saplantı mı? Yoksa karma mı? Bu ilişkinin tanımını yapmakta güçlük çekiyorsanız belki de karmik bir ilişki içindesinizdir. Öncelikle karmik ilişki nedir? Sorusuna yanıt aradık, ardından da karmik ilişkide olduğunuzu gösteren işaretleri yazdık.. İşte karmik ilişki hakkında bilinmesi gerekenler ve karmik ilişkide olduğunuzu gösteren 11 işaret...

Karmik ilişki nedir?

Karmik bir ilişki, çalkantılarla dolu tutkulu bir ilişkidir. Karmik ilişkiler bir anlamda karma ile ilişkilidir çünkü büyümek için hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz ilişkiler olarak düşünülür. Karmik ilişki manyetik bir bağlantı varmış gibi hissettiren, fakat aynı zamanda çalkantılı olan bir bağ yaşadıysanız işte karmik ilişkide olabilirsiniz. Karmik ilişkiler, genellikle aynı anda tutku ve acıyla doludur. Aslında bu tarz ilişki yaşadıysanız veya yaşıyorsanız bu ilişki türünün amacını bilmelisiniz. Karmik ilişki sizi büyütme yönünde de olabilir. Bu ilişkiler size dersler verir ve sizi doğru yöne yönlendirir. Karmik ilişkiler her şeyi tüketen fakat aynı zamanda çekici hissettirebilir, ancak genellikle yüksek inişler ve çıkışlarla karakterize edilir. İnsanlar, her iki partnerin de ilişkinin en başında hissettiği yoğun duygular nedeniyle, genellikle karmik ilişkileri ruh eşi ilişkileriyle karıştırır. Ancak ruh eşi ilişkilerinden farklı olarak, karmik ilişkilerin olması amaçlanmamıştır ve genellikle çok kısa sürede sevgili olunur aşk zannedilen yoğun duygular yaşanır. Karmik ilişkiler erken aşamalarda sarhoş edici hissedebilse de, genellikle uzun vadede sağlıklı değildir ve başlangıçta uzun vadede genellikle uzun sürmez.

Karmik bir ilişkide olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Dediğimiz gibi bütün ilişkiler ve özellikle karmik ilişki karşılıklı gelişme ve kişisel büyüme içindir. Peki karmik bir ilişkide olup olmadığınızı nasıl anlarsınız?

İlk görüşte çekim

Karmik bir ilişki içindeyken, partnerinizle anında bir bağlantınız varmış gibi hissedebilirsiniz. İster ilk görüşte aşk, ister ani bir kimya ya da ilişkinin başlangıcında daha mütevazı bir duygu olsun, ilişkinin çok erken bir noktasından itibaren partnerinize karşı büyük bir çekim hissedeceksiniz. Bunun nedeni, ikinizin geçmiş bir yaşamda tanışmış olmanız, karma veya enerji yoluyla bir araya getiriliyor olmanızdır. Bu, neden de anında bağ kurduğunuzu veya ortak noktalarınız olduğunu açıklıyor.

İlişkide dram

İlk görüşte bir çekime ek olarak, karmik ilişkiler birçok drama ve duygu ile karakterize edilir. Sizi ve partnerinizi bir araya getiren ilk çekim ve tutku, ilişkiye çok fazla drama yaratabilecek birçok başka duyguyu da beraberinde getirecektir. Bu drama, genellikle karmik ilişkilerde tipik olan ayrılık/uyum döngüsüne neden olan şeydir . Bir ilişkide tüm dramalardan kaçınmak neredeyse imkansız olsa da, sağlıklı ilişkilerin çoğunda minimum miktarda drama vardır. Siz ve eşiniz sürekli drama yaşıyorsanız, bu karmik bir ilişkinin yadsınamaz bir işaretidir.

Bağımlı hisler

Karmik bir ilişkide hissettiğiniz anlık bağlantı nedeniyle (ve bazen drama nedeniyle), ilişki bağımlılık yapabilir. Siz ve partneriniz birbirinize bir sebepten dolayı çekiliyorsunuz ve bu sebep, sağlıksız olduğunu bilseniz bile sizi ilişkide tutuyor.

Bir sürü iniş ve çıkışlar

Karmik ilişkilerin draması birçok iniş ve çıkış yaratabilir. Siz ve partneriniz ilk görünüşte birbirinize çok uygun olabilirsiniz, bu da yüksek çıkışlara, bolca eğlenceye ve tutkuya yol açabilir. Ancak birbirinizle gerçekten uyumlu olmadığınız için, bu zirveler zirve yaparken aynı zamanda da drama, kavga ve bir şeyleri koparma ile sona erecek. Bu inişler ve çıkışlar, ilişkinin ilerlemekte olan bir ilişkide kendiniz ve ihtiyaçlarınız hakkında size çok şey öğretebilecek kısmıdır. Karmik ilişkilerin genellikle öğrenmeyle ilgili olduğunu unutmayın, bu nedenle bu inişler ve çıkışlar yorucu olsa bile, bir ilişkideki toleransınız, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız hakkında size çok şey öğretiyorlar.

Karşılıklı bağımlılık

Karmik ilişkiler genellikle çiftlerde çok fazla karşılıklı bağımlılığa ilham verir. Erken aşamalarda, birbirinize o kadar yakın hissedebilirsiniz ki, bir bağımlılık geliştirebilir ve ilişki dışında kişiliğinizi gözden kaçırabilirsiniz. Bağımlılık günün her dakikasını birlikte geçirmek, karar vermek için partnerinizden yardım istemek ve partnerinizi memnun etmek için doğal içgüdülerinizden (veya isteklerinizden/ihtiyaçlarınızdan) vazgeçmeye benziyor. Bağımlılık sağlıksızdır ve bir ilişkide diğer sağlıksız alışkanlıklara yol açabilir. Siz ve eşiniz birbirine bağımlıysanız, bu karmik bir ilişki içinde olduğunuzun bir işaretidir.

İçinizdeki karanlığı görme

Daha önce de belirttiğimiz gibi, karmik ilişkiler sağlıklı ilişkiler değildir. Sağlıklı bir ilişkide, ortaklar birbirlerini yükseltir ve daha iyi hale getirir. Karmik ilişkilerde partnerler kötü taraflarını ortaya çıkarır. Bu, diğer toksik duygu ve niteliklere ek olarak kıskançlık ve sahiplenme duygularına neden olabilir.

Asla ilişki gibi değildir

Karmik ilişkiler inişler ve çıkışlardan oluşan bir dalgalanma olduğu için, insanlar hiçbir zaman tamamen kendilerini ilişkide hissetmezler. Sağlıklı bir ilişkide, partnerinizi daha iyi tanıdıkça birbirinizin yanında daha rahat olur ve yavaş yavaş gardınızı düşürmeye başlarsınız. Fakat bu durum karmik ilişkide partnerlerin kendilerini gergin hissetmelerine ve ilişkide bir şeylerin ters gitmesini bekliyormuş gibi sürekli savunmada olmalarına neden olabilir.

Nasıl biteceği bilinmez

Karmik ilişkide, partnerler sürekli olarak ilişkinin nasıl biteceğini düşünürler. Karmik ilişkiler değişken ve öngörülmezdir. Küçük bir anlaşmazlık olarak başlayan şeyin, ilişkiyi bitiren bir anlaşmazlığa dönüşebileceği anlamına gelir.

Tekrarlayan kavgalar

Karmik ilişkiler aynı zamanda tekrarlayan davranışlarla da karakterize edilir. Bu tür tekrarlayan davranışlar genellikle aynı kavgaların tekrar tekrar yaşanmasına yol açar. Karmik ilişkilerdeki çiftlerin mutlaka o kadar uyumlu olmadığını, bunun da birçok anlaşmazlığa ve uyumsuz davranış ve beklentilere yol açabileceğini unutmayın. Partnerinizle süper uyumlu olsanız bile bir ilişki içinde olmak zordur, bu nedenle karmik ilişkilerle ilgili uyumsuzluk tonlarca kavgaya yol açar ve bu da ayrılık döngülerine girmenize neden olur.

Yorgun hissetmek

Karmik ilişkiler duygusal, zihinsel ve hatta fiziksel olarak tamamen yorucudur. Sürekli bir dram, anlaşmazlıklar ve ilişkilerin sona ereceği korkusuyla yaşamanın ne kadar zor olduğunu genellikle göz ardı ederiz. Karmik ilişkiler huzursuzluk ve değişkenlik insanların duygusal, zihinsel ve fiziksel sağlığına zarar verebilir ve kötü ilişkinin stresiyle başa çıkmaya çalışırlar. İlişkiniz tamamen yıpranmış hissetmenize neden oluyorsa, bu karmik bir ilişki içinde olduğunuzun bir işaretidir.

Beklenen son

Karmik bir ilişkinin en inkar edilemez işaretlerinden biri, kaçınılmaz olarak sona erdiği zamandır. Partnerler ilişkilerini canlı tutmak ve sürdürmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmış olsalar bile, kaçınılmaz son mutlaka olacaktır. Birkaç ayrılıktan sonra ilişki tamamen sona erecektir. Karmik ilişkilerin sona ermesi gerekir. Çünkü karmik ilişkinin amacı sonsuz sevgi değil bir öğretim ilişkisi olarak hizmet etmeleridir.

İster karmik ilişki, isterse ruh ikizi ilişkisi olsun önemli olan sağlıklı ve dengeli bir dinamik kurarak bir şeyleri yürütmektir. Bir ilişkiden ziyade en çok kendimizi sevmeye ihtiyacımız vardır. Çünkü asıl ilişki kendinizle olandır. Bir başkasıyla sağlıklı bir ilişki yürütebilmenin ilk kuralı kendinizle sağlıklı ve güçlü bir ilişkide olmamızdır...