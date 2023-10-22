Kirli Sepeti dizisi konusu ne? Oyuncuları kimler? A'dan Z'ye Kirli Sepeti dizisi hakkında her şey

Yapımcılığını MedYapım’ın, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu’nun üstlendiği FOX TV dizisi Kirli Sepeti 24 Eylül Pazar günü izleyici ile buluşmuştu. Kirli Sepeti, pazar akşamları ekranlara geliyor. Bu makalede ise Kirli Sepeti dizisiyle ilgili merak edilen soruların yanıtlarına bakıyoruz.

KİRLİ SEPETİ KONUSU

Fox TV Kirli Sepeti dizisinin konusunu şöyle paylaşıyor: İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz. Aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesi anlatılıyor.

KİRLİ SEPETİ OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ayça Bingöl,

Ceren Moray,

Cansu Tosun,

Serkay Tütüncü,

Halil İbrahim Ceyhan,

Melisa Döngel,

Gözde Seda Altuner,

Bestemsu Özdemir,

Aleyna Özgeçen,

Deniz Sarıkaş,

Nihan Doğa,

Serhat Kılıç,

Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.



AYÇA BİNGÖL'E GÖRE KİRLİ SEPETİ

"Bir yukarıdakiler-aşağıdakiler hikayesi. Genelde hikayeler yukarıdakiler tarafından anlatılır ama bu senaryoda kahramanlarımız aşağıdakiler ve hikayenin en çok bu kısmı ilgimi çekti. Ayrıca ilk bölümde ölen bir çalışan var. Bu kız balkondan düşüyor mu, itiliyor mu, atılıyor mu… Soru işaretleriyle başladığımız bir bölüm bekliyor hepimizi. Bu da hem ülkenin genelinde hem de benim şahsımda çok hassas bir mevzu. Senaryonun hem merak unsuru olarak hem de toplumda bunun tekrar gündeme gelmesiyle ilgili tuttuğumuz bir tarafı da var"



CEREN MORAY'A GÖRE 'HAYRİYE' KARAKTERİ

"Hayriye; kendi gündemine yönelse cevaplayamayacağı soru silsilesiyle başa çıkmak için bir persona seçmiş milyonlarca kişiden biri. Tercihen gülüyor, tercihen bencilleşiyor. Yarınını düşünse aksiyon alması gerek, aksiyon alacak olsa alacak yeri yok. Bir döngünün içinde hayatta kalmaya çalışıyor. Doymak için değil, zevk almak için yemek istiyor bence. Songül ve Medine’den başka kimsesi olmayan bir garip Hayriye. Biraz nereden gelip, nereye gittiğini bilmediğimiz biri gibi".

KİRLİ SEPETİ 1. BÖLÜM

KİRLİ SEPETİ DİZİSİ BÖLÜLERİ

1. BÖLÜM

Krizantem Evleri’nde bakıcı olarak çalışan Meryem’in ölümü, site sakinlerinin yalnızca yarısına gölge düşürür. Ev sahipleri hayatlarına olduğu gibi devam ederken çalıştığı evde yılların emektarı olan Songül, hem kendini hem de arkadaşını kaybeden genç kızı İlkgül’ü ayakta tutmaya gayret eder.

2. BÖLÜM

Ahmet’in geri dönmesiyle gereksiz kıskançlıklara giren Canan tarafından iyice rencide edilen Songül için artık kapı görünür. Kapının önüne konmak üzere olan Medine’nin başına bu belayı getiren Hayriye ona yardım etmenin bir yolunu bulmaya çalışır fakat o da Nergis ve Yasemin’in kardeş kavgasında arada sıkışıp kalır. Meryem’in notunu bulan İlkgül, Kahraman ile birlikte gerçeklerin peşine düşmeyi kabul eder ama önce kırık kalbini onarması gerekir.



3. BÖLÜM

İlkgül’ün ağabeyinin aslında niye hastalandığını Songül’den saklaması anne-kızın aralarının açılmasına sebep olur. Bir evladının hasta, diğerinin ise kendine dargın olması Songül’ün kendi anneliğini sorgulamasına sebep olur. Songül’ün yokluğunda Canan’la da ilgilenen Hayriye’nin kardeş kavgasında ikili oynuyor olmasının tehlikeli sonuçları olacaktır. İşinin güvende olduğuna inanan Medine ise Aylin’in onu kovdurma planını öğrenir. Annesiyle kavgalı olan İlkgül ise ağabeyini korumak ile annesi ve Kahraman’a Meryem ve İlkkan hakkındaki gerçekleri anlatmak arasında kalır.

4. BÖLÜM

Anneye söylenen her yalanın elbet bir gün ortaya çıktığını zor yoldan anlayan İlkgül ve İlkkan yeni bir sınav beklemektedir. Oysaki sınavın daha büyüğünü Songül verir. Kendini başaramamış gibi hisseden bir anneden daha çaresiz hiç kimse yoktur. Bu kişi parmaklıklar ardına konan İlkkan bile olsa…