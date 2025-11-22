Kızılcık Şerbeti 115. bölüm fragmanı yayınlandı: Doğa yaşıyor mu?
Cuma akşamları ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti, merakla beklenen 115. bölüm tanıtımıyla gündemde. Yayınlanan fragman, dizinin tüm dengelerini altüst edecek bomba bir sırrı işaret ediyor. Tanıtıma damga vuran an ise Asil karakterinin ağzından çıkan tüyleri ürperten o itiraf oldu: "Cenazesine gittiğim insanların yaşama ihtimalini öğrendim." Peki, Kızılcık Şerbeti'nde Doğa yaşıyor mu?
Show TV'de cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti 115. bölüm fragmanı ekrana geldi. Son bölüm Işıl, Mustafa ve Doğa'nın ölümünden sonra Asil'i şoke eden gerçek ortaya çıktı.
Ünalları hüzne boğan tekne kazasının üzerinden 6 ay geçti. Mustafa, Işıl ve Doğa'yı kara toprağa koyan Ünallar aynı eve taşındı. Abdullah, Fatih, Nursema ve Nilay birlikte yaşamaya başladı.
Kızılcık Şerbeti dizisinde yeni bölüm Nilay, Abdullah'ı kıramadığı için konaktan ayrılmadı. Ömer hapisten çıktıktan sonra ilk işi Kıvılcım'dan boşanmak oldu. Hafta sonları oğlu Kemal'i yanına alan Ömer bambaşka birine dönüştü.
Mustafa ölmeden önce hisselerini Asil'e devredince Fatih için kötü zamanlar başladı.
115. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Ünalların hayatını tepetaklak eden Kızılcık Şerbeti dizisinde son bölüm Asil tekne kazasından birinin kurtulduğunu öğrenince şoke oldu. Kızılcık Şerbeti 115. bölüm 28 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek....