Kızılcık Şerbeti’nde Firaz'ın yerine Nursema’nın eski partneri geliyor

'Kızılcık Şerbeti' dizisi cuma akşamlar Show TV'de yayınlanmaya devam ediyor. Adından sıkça söz ettiren Kızılcık Şerbeti dizisi, önemli bir kadro değişikliğine gitti.

Kısa süre içerisinde Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Yüzgüleç gibi izleyicinin sevdiği isimlerin projeden ayrılması, dizi kulislerinde büyük bir krize işaret etti.

YENİ İSİMLER DAHİL OLDU

Birsen Altuntaş'ın bildirdiğine göre, bu kaotik ortamın ardından yapım ekibi, hikayenin akışını sürdürmek ve güçlendirmek amacıyla kadroya iki güçlü ismi dahil etti. Fenomen dizinin yeni karakterlerinden Başak rolüyle tecrübeli oyuncu Seray Kaya katılırken, Başak'ın annesi olan Arzu karakterine ise Begüm Tosun hayat verecek.

YİĞİT KİRAZCI GERİ DÖNÜYOR

Nursema karakterinin partneri olan Firaz da diziye veda etmişti. Rüzgar’a hayat veren Yiğit Kirazcı 117. bölümle dizide yeniden yer alacak.