'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni isim dahil oldu

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak’ın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna genç oyuncu Yiğit Kalkavan dahil oldu.

ASAF KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Yiğit Kalkavan, dizide Başak’ın (Seray Kaya) ağabeyi olan Asaf karakterine hayat veriyor.

Dizinin bu akşam ekrana gelecek bölümünde, Asaf’ın gelişi, hem Başak hem de Ünal ailesi için beklenmedik gelişmelerin habercisi oluyor.

YİĞİT KALKAVAN KİMDİR?

1993 yılında Rize’de dünyaya gelen Yiğit Kalkavan, oyunculuk kariyerine aldığı eğitimlerle adım attı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim gören Kalkavan, ardından Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü’nde öğrenim gördü. Senarist kimliğiyle de bilinen oyuncu, sporla da yakından ilgileniyor.

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Yiğit Kalkavan, özellikle Yargı dizisinde canlandırdığı “Rıdvan” karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Kariyeri boyunca Deli Gönül, Küçük Kadınlar, Kanıt, Öyle Bir Geçer Zaman ki ve Ufak Tefek Cinayetler gibi yapımlarda rol alan oyuncu; son dönemde ise Menajerimi Ara ve Kendi Düşen Ağlamaz projeleriyle ekranlarda yer aldı.