SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak’ın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna yeni isimler dahil oldu.

Başarılı oyuncu Dila Danışman 'Hilal' karakteri ile Gökay Türkmen ise canlandırdığı 'Buğra' karakteri ile bu akşam izleyiciyle buluşuyor.

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de...