'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni isimler dahil oldu
SHOW TV’nin ekranlara kilitleyen fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', kadrosuna kattığı yeni isimlerle heyecanı artırıyor. Sevilen yapımın hikayesine dahil olan Dila Danışman ve Gökay Türkmen, dizideki dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.
SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak’ın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna yeni isimler dahil oldu.
KIZILCIK ŞERBETİ'NE YENİ OYUNCULAR
Başarılı oyuncu Dila Danışman 'Hilal' karakteri ile Gökay Türkmen ise canlandırdığı 'Buğra' karakteri ile bu akşam izleyiciyle buluşuyor.
Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de...