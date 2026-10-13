'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı
SHOW TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, merakla beklenen yeni bölümünden çarpıcı bir tanıtım daha yayınladı. Yayınlanan yeni fragman kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler şimdiden izleyiciyi ekran başına kilitledi...
Elele Online
SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', ekrana gelen yeni bölüm tanıtımıyla heyecan yarattı.
ZEHİRLENMEYİ KIVILCIM'A AÇIKLIYOR
Asil ve Asude'nin Ünalların köşkünü alması ile yaşananlara sessiz kalamayan Ulvi'nin, Asil'le karşı karşıya gelmesi tansiyonu yükseltiyor.
ABDULLAH OĞLUNU EVDEN KOVUYOR
Ünal Holding'in iflasıyla başlayan çöküşün önüne geçemeyen Abdullah, "bak ben bu ellerle gömdüm iki tane evladımı, daha yeni gömdüm, üçüncüsü çarptı kapıyı çekti gitti hala eli boğazımda" sözleriyle tepkisini göstermesi ve ardından yere yığılması yeni bölüme dair merakı zirveye taşıyor.