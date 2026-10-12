Nesrin Cavadzade, yaz sezonunu kapatmadı
Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, sonbahar gelmesine rağmen Bodrum’da tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor. Siyah bikinisiyle verdiği iddialı pozları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, karesine "Yaz bitti sözde" notunu ekleyerek takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı...
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Rol aldığı dizinin çekimleri nedeniyle bir süredir Bodrum'da bulunan Nesrin Cavadzade, sezon sona ermesine rağmen yazdan kalma günlerin tadını çıkarmayı sürdürüyor.
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İş temposu ile tatili bir arada sürdüren oyuncu, siyah bikinisiyle objektif karşısına geçerek pozlar verdi.
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Fit fiziğiyle dikkat çeken 44 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından art arda paylaştığı karelerle takipçilerinin beğenisini topladı.
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Cavadzade, paylaşımına "Yaz bitti sözde" notunu düşerek Bodrum'daki güneşli günlerin tadını çıkarmaya devam ettiğini gösterdi.