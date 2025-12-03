'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı: Kızınız Başak'ı oğlumuz Fatih'e istiyoruz

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

'Kızılcık Şerbeti'nin 116. Bölüm 2. Tanıtımı...

Yayınlanan tanıtımda, Ünal ve Keskin ailesini bir araya getiren Fatih ve Başak'ın evliliği, Fatih'in Kıvılcım'a açıklamasıyla Kıvılcım'ın içindeki ateşi harlıyor.

En kötü zamanlarında birbirlerinin yanında olmayan iki eski âşık Kıvılcım ve Ömer'in yüz yüze gelmesi sert bir yüzleşme yaşanmasına sebep oldu.

Ömer'in; "Benim en kötü zamanım sendin" sözleri duygu dolu anlara sebep oluyor.

Çimen ve Emir'i Salkım'ın uygunsuz bir durumda yakalaması, iki aileyi karşı karşıya getiren yeni bir krizin fitilini ateşlerken, yaşanacaklar yeni bölüme dair ilgiyi zirveye taşıyor.

Asude'nin, Nursema'ya oğlu konusunda yaptığı sert uyarıları hatırlatması tansiyonu yükseltti. Nilay'ın Nursema'dan şüphelenip telefonunu karıştırdığı anlar dikkat çekiyor.