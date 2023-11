11 Emmy ödülü kazanan 'The Queen’s Gambit' müzikal oluyor

11 Emmy ödülü kazanan The Queen’s Gambit dizisi yayınlanır yayınlanmaz tüm dünyada çok izlenmişti. Beth Harmon karakterini canlandıran Anya Taylor-Joy'un performansıyla çok konuşulan dizi şimdi de müzikal oluyor.

Dizinin müzikal uyarlaması Broadway'de sahnelenecek. Müziklerini ise Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmi için "This is Life" şarkısını bestleyen ve Oscar'a aday gösterilen şarkıcı Mitski yapacak.

Müzikalin yönetmen koltuğunda Whitney White oturuyor. Müzikalde hangi isimlerin rol alacağı henüz açıklanmadı.