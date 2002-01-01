Walter Tevis’in aynı adlı romanından uyarlanan The Queen’s
Gambit, son zamanlarda Türkiye ve dünyada Netflix listelerinde bir numarada yer
alıyor. Yayınlanalı 10 günden fazla ve bu süre aslında online tüketim toplumu
için “uzun” bile sayılır. Buna rağmen sadece dizi değil, satranç da giderek
popüler kültürde daha çok dikkat çekiyor.
Henüz dokuz yaşındayken yetim ve öksüz kalan Elizabeth,
gönderildiği yetimhanede bir yandan zor günleri ger bırakıp yeni hayatına
alışmaya çalışırken diğer yandan yetimhanenin hademesinden satranç oynamayı
öğrenir. Kısa sürede aslında satrançta çok yetenekli olduğu fark edilir ve
olaylar gelişir. Eki bu olaylar gelişmeden önce dizi hakkında bilmeniz gereken
birkaç şey yok mu? Tabii ki var!
Aslında film olarak çekilecekti
The Queen’s Gambit yedi bölümlük bir mini-dizi. İkinci
sezonuna dair henüz bir bilgi yok ama büyük bir hayran kitlesi oluştu bile.
Dizi 2020 yapımı olsa da aslında yıllardır rafta duran bir projeydi. Heath
Ledger 2008 yılında hayatını kaybetmeseydi bu proje onun ilk yönetmenlik
denemesi olacaktı. Üstelik başrol için de Ellen Page düşünülüyordu.
Anya Taylor-Joy satranca yabancı
Başroldeki Anya Taylor-Joy, daha önce birçok dizi ve filmde
rol aldı ve bu projedeki performasıyla gelecekte daha sık karşımıza çıkacak
gibi görünüyor. Taylo-Joy, dizi ekibine o kadar erken dahil olmuş ki projenin
yaratıcısı Scott Frank kendisine senaryo yerine kitabı göndermiş. Çünkü o
sırada henüz senaryo hazır değilmiş. Üstelik hayatında satrançla ilgiil hiçbir
şey bilmiyormuş, ta ki kitabı okuyana kadar.
Büyük ustalar yardım etti
Dizide gördüğünüz her satranç oyunu aslında bir koreografi
ve bu maçların danışmanları satranç dünyasında büyük ustalardan biri olan Gary
Kasparov ve satranç yazarı Bruce Pandolfini, ikili aynı zamanda oyunculara
koçluk da yaptı. Ama aslında Beth’in korkulu rüyası Rus satnraç ustası rolü ilk
Kasparov’a teklif edilmişti ama kendisi kabul etmedi onun yerine Beth ve Borgov
arasındaki maçı tasarladı.
Tüm oyunlar gerçekten oynandı
Herhangi bir sahnede satranç oyunu görüyorsanız aklınızda
olsun, o oyun gerçekten tasarlandığı şekilde olsa da oynandı. Üstelik Anya
Taylor-Joy hızlı satrançta başarılı olduğunda kendisiyle çok gurur duymuş. Filmde
bazen satranç tahtası yerine sadece oyuncuların yüzünü gördüğümüzde bile oyun
gerçekten devam ediyormuş.
Beth’in gardırobunda satranç ilhamı
Dizi 60’larda geçtiği için bize o dönemin modasını
iliklerimize kadar hissettiriyor. Üstelik bu konuda çok başarılı. Eğer dikkatli
izlerseniz, Beth’in kıyafetleri genelde satranç tahtasından ilham alıyor. Aynı şekilde yıllar içinde sürdüğü rujlar da yaşını göstermesi hedefiyle farklı seçilmiş.