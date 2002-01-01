Sürekli yayına başlayan yeni dizileriyle tempoyu hiç düşürmeyen Netflix, bu kez rotasını satranç dünyasına çevirdi. Başrolde genç, dahi bir kadın ve muhteşem bir hikaye var!

Walter Tevis’in aynı adlı romanından uyarlanan The Queen’s Gambit, son zamanlarda Türkiye ve dünyada Netflix listelerinde bir numarada yer alıyor. Yayınlanalı 10 günden fazla ve bu süre aslında online tüketim toplumu için “uzun” bile sayılır. Buna rağmen sadece dizi değil, satranç da giderek popüler kültürde daha çok dikkat çekiyor.

Henüz dokuz yaşındayken yetim ve öksüz kalan Elizabeth, gönderildiği yetimhanede bir yandan zor günleri ger bırakıp yeni hayatına alışmaya çalışırken diğer yandan yetimhanenin hademesinden satranç oynamayı öğrenir. Kısa sürede aslında satrançta çok yetenekli olduğu fark edilir ve olaylar gelişir. Eki bu olaylar gelişmeden önce dizi hakkında bilmeniz gereken birkaç şey yok mu? Tabii ki var!

Aslında film olarak çekilecekti





The Queen’s Gambit yedi bölümlük bir mini-dizi. İkinci sezonuna dair henüz bir bilgi yok ama büyük bir hayran kitlesi oluştu bile. Dizi 2020 yapımı olsa da aslında yıllardır rafta duran bir projeydi. Heath Ledger 2008 yılında hayatını kaybetmeseydi bu proje onun ilk yönetmenlik denemesi olacaktı. Üstelik başrol için de Ellen Page düşünülüyordu.

Anya Taylor-Joy satranca yabancı





Başroldeki Anya Taylor-Joy, daha önce birçok dizi ve filmde rol aldı ve bu projedeki performasıyla gelecekte daha sık karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Taylo-Joy, dizi ekibine o kadar erken dahil olmuş ki projenin yaratıcısı Scott Frank kendisine senaryo yerine kitabı göndermiş. Çünkü o sırada henüz senaryo hazır değilmiş. Üstelik hayatında satrançla ilgiil hiçbir şey bilmiyormuş, ta ki kitabı okuyana kadar.

Büyük ustalar yardım etti





Dizide gördüğünüz her satranç oyunu aslında bir koreografi ve bu maçların danışmanları satranç dünyasında büyük ustalardan biri olan Gary Kasparov ve satranç yazarı Bruce Pandolfini, ikili aynı zamanda oyunculara koçluk da yaptı. Ama aslında Beth’in korkulu rüyası Rus satnraç ustası rolü ilk Kasparov’a teklif edilmişti ama kendisi kabul etmedi onun yerine Beth ve Borgov arasındaki maçı tasarladı.

Tüm oyunlar gerçekten oynandı





Herhangi bir sahnede satranç oyunu görüyorsanız aklınızda olsun, o oyun gerçekten tasarlandığı şekilde olsa da oynandı. Üstelik Anya Taylor-Joy hızlı satrançta başarılı olduğunda kendisiyle çok gurur duymuş. Filmde bazen satranç tahtası yerine sadece oyuncuların yüzünü gördüğümüzde bile oyun gerçekten devam ediyormuş.

Beth’in gardırobunda satranç ilhamı





Dizi 60’larda geçtiği için bize o dönemin modasını iliklerimize kadar hissettiriyor. Üstelik bu konuda çok başarılı. Eğer dikkatli izlerseniz, Beth’in kıyafetleri genelde satranç tahtasından ilham alıyor. Aynı şekilde yıllar içinde sürdüğü rujlar da yaşını göstermesi hedefiyle farklı seçilmiş.