111 yıl önce basılan Osmanlı’nın ilk kadın hakları dergisi yeniden yayımlandı

8 Mart Kadınlar Günü’nde cinsiyet eşitsizliği ile mücadelede rol model kadınlardan biri olan Nuriye Ulviye Mevlan Civelek, bundan tam 111 yıl önce Osmanlı’nın ilk kadın hakları dergisini çıkarmıştı. Kadınlar Dünyası Dergisi adlı yayının 1912 yılında yayımlanan ilk sayısı Nuriye Ulviye Mevlan Civelek’i tekrar anmak için L’Oréal Türkiye tarafından tekrar basıldı.

Nuriye Ulviye Mevlan Civelek, ülkemizin kadın hakları tarihinde çok önemli, ancak yeterince bilinmeyen bir isim.

Ulviye, önce Yıldız Sarayı’nda eğitimini tamamladı, henüz 13 yaşındayken kendisinden yaşça büyük II. Abdülhamid’in sütkardeşi Hulusi Bey ile evlendirildi.

1912’de eşi vefat ettikten sonra “Bugünkü hayat yenilik istiyor” sloganıyla “Kadınlar Dünyası Dergisi”nin ilk sayısını 1913 yılında yayımladı.

Nuriye Ulviye, Osmanlı döneminin ilk kadın hakları derneği olan “Osmanlı Kadın Haklarını Savunma Derneği”nin (Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyet) de kurucuları arasında yer aldı.

Hem Ulviye Hanım hem de derginin diğer kadın yazarları büyük bir tutku ile kadın hakları konularını gündeme getirerek toplumsal dönüşümde etkili bir rol oynadılar.

Dönemin koşulları ve yaratılan farkındalık sayesinde tarihimizde ilk kez 7 Müslüman kadın kamu dairesinde memur olma hakkını kazanarak, Telefon İdaresi’nde çalışmaya başladılar.