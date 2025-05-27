53. İstanbul Müzik Festivali’nde izlemeniz gereken 5 konser

ELELE ÖZEL - 53. İstanbul Müzik Festivali, 11-26 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle klasik müziğin yıldızlarıyla dolu bir program sunmaya hazırlanıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen festival, bu yıl "Sınırların Ötesinde" temasıyla gerçekleştiriliyor. Festivalin öne çıkan 5 konserini sizin için seçtik.

Camerata Salzburg & Hélène Grimaud

Viyana ekolünün önde gelen temsilcisi Camerata Salzburg ve güçlü, şiirsel yorumlarıyla dikkat çeken piyanist Hélène Grimaud, uzun süredir sürdürdükleri artistik ortaklıklarının getirdiği olağanüstü uyumla İstanbul Müzik Festivali’nde müzikseverlere büyüleyici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Brahms’a duyduğu derin hayranlıkla tanınan ve Re minör Piyano Konçertosu’nu 30 yıla yakın süredir tutkuyla seslendiren Grimaud, yalnızca sahne performanslarıyla değil, kurtlar için kurduğu yaban hayatı koruma merkezi, İnsan Hakları için Müzisyenler üyeliği ve çeşitli romanlarıyla sanatı çok yönlü bir ifadeye dönüştürüyor.

73 yıllık geçmişiyle Salzburg’un kültürel belleğinde yer edinmiş, Mozart’ın müziğinde bir referans olarak görülen Camerata Salzburg ise şefsiz yapısıyla klasik müzikte yenilikçi ve özgün bir yol izlemeye devam ediyor. Festivalde Brahms’ın senfonik özellikler taşıyan 1. Piyano Konçertosu ile 1. Serenat’ını şefsiz icra edecek topluluk, bu eserlerin derinliğini ve zenginliğini şeffaf ve rafine bir yorumla yansıtacak.

Tarih: 14 Haziran Cumartesi, 20.00

Mekan: Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

Geneva Camerata “Revolta”

Revolta (İsyan) projesi, Şostakoviç’in 5. Senfoni’sini krump dansıyla birleştirerek klasik müzik ile hip-hop’un çarpıcı bir buluşmasını sahneye taşıyor. Geneva Camerata üyeleri bu güçlü eseri ezberden çalarken sahnede dört hip-hop dansçısıyla birlikte dans edecek; hoşgörü, cesaret ve özgürlük gibi temaları beden diliyle ifade edecekler. Konserin açılışı ise Olga Trofimova’nın bu projeye özel bestelediği ve Amerikan müziği ile kentsel ritimlerden ilham alan bir eserle yapılacak.

Tarih: 18 Haziran Çarşamba, 20.00

Mekan: Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Turkcell Sahnesi

NDR Elbphilharmonie Orchester & Frank Peter Zimmermann

Dünyanın önde gelen orkestralarıyla 40 yıla yayılan işbirlikleriyle tanınan ünlü kemancı Frank Peter Zimmermann, festivalde Brahms’ın teknik açıdan zorlu ve lirik zenginliğiyle öne çıkan Keman Konçertosu, Re Majör, op. 77 eserini seslendirecek.

Uzun yıllardır birlikte çalıştığı NDR Elbphilharmonie Orkestrası’yla kurduğu güçlü uyum, eleştirmenlerce “rüya takım” olarak nitelendirilirken, özellikle Şostakoviç kayıtlarıyla büyük övgü alan Zimmermann, Almanya’nın prestijli kültür elçilerinden NDR Elbphilharmonie Orchester eşliğinde, senfonik repertuvarın en görkemli

yapıtlarından biri olan ve “Kader” başlığıyla da bilinen Çaykovski’nin Senfoni No. 4, Fa minör, op. 36 eseriyle romantik tınıların zirvesine ulaşıyor.

Tarih: 19 Haziran Perşembe, 20.00

Mekan: Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

NDR Elbphilharmonie Orchester & Rafał Blechacz

2005 Chopin Yarışması’ndaki zaferiyle uluslararası sahneye güçlü bir giriş yapan ve Martha Argerich’in “olağanüstü, sahici ve duyarlı bir sanatçı” sözleriyle övdüğü Rafał Blechacz, zarafeti, müzikal dürüstlüğü ve teknik ustalığıyla günümüzün en saygın piyanistlerinden biri kabul ediliyor. Chopin prelüdlerinden Debussy’ye uzanan ödüllü kayıtlarıyla tanınan Blechacz, festivalde NDR Elbphilharmonie Orkestrası eşliğinde sahnede olacak.

Orkestrayı yöneten Alan Gilbert, New York Filarmoni’deki vizyoner liderliğinin ardından, 2019’dan bu yana NDR’yi cesur repertuvar seçimleri ve yenilikçi yaklaşımlarla farklı bir boyuta taşıyor. İsveç, Japonya ve Almanya’da üstlendiği saygın görevlerle küresel etkisini sürdüren Gilbert’in Brahms senfonilerine getirdiği yorumlar “sürükleyici ve renkli” olarak tanımlanıyor. Festivaldeki bu ikinci ve son konserde, NDR Elbphilharmonie’nin Romantik dönemin iki başyapıtına getireceği yorumlarla izleyiciler, müziğin büyüsüne kapılacak.

Tarih: 20 Haziran Cuma, 20.00

Mekan: Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile Rossini Gecesi

Geçen yıl Mozart’ın Requiem’i ile festivalde unutulmaz bir geceye imza atan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, bu yıl Carlo Tenan yönetiminde dört yıldız solist ve ödüllü Slovak Filarmoni Korosu’yla Rossini’nin sıra dışı başyapıtı Petite Messe Solennelle için sahnede. Belcanto’nun babası Rossini’nin “yaşlılığımın günahlarından sonuncusu” dediği eser, dramatik gücü ve ironik yapısıyla klasik müziğin en ilginç yapıtlarından biri olarak öne çıkıyor.

La Traviata’daki Violetta yorumuyla dikkat çeken soprano Claudia Pavone, dramatik yeteneğiyle övülen mezzosoprano Martina Belli, zarif sesiyle tanınan tenor Juan Francisco Gatell ve dünya sahnelerinin aranan bası Nahuel Di Pierro’nun sahne alacağı bu özel gecede, Berlin Filarmoni’den ödüllü Slovak Filarmoni Korosu da sahnede yer alacak.

Tarih: 26 Haziran Perşembe, 20.00

Mekan: Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu