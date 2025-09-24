Adamlar grubu faaliyetlerine ara verdi, konserler iptal edildi

Türk rock ve alternatif müziğin son yıllardaki en önemli temsilcilerinden "Adamlar", hayranlarını üzen bir haberle gündeme geldi. Grup, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla faaliyetlerine bir süreliğine ara verdiğini duyurdu.

"Bir süreliğine faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık"

Grubun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu ani kararın nedeni belirtilmezken, tüm konserlerin iptal edildiği açıklandı:

“Adamlar olarak bir süreliğine faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Bu nedenle önümüzdeki tüm konserlerin iptal edildiğini üzülerek duyuruyoruz. Yolculuğumuzda bizimle olan, desteğini ve sevgisini hissettiren herkese çok teşekkür ederiz.”

Ayrılık İddiaları Gündemde

Grubun açıklamasının ardından, gitarist Gürhan Öğütücü'nün grubun resmi Instagram hesabından takipten çıkarılması dikkat çekti. Grubun diğer üç üyesi, Gürhan Öğütücü’yü takip etmeye devam ederken, Öğütücü de kişisel hesabından grubu takip etmeyi bıraktı. Bu durum, grup içinde bir anlaşmazlık yaşandığına dair iddiaları güçlendirdi.

Son Konserleri 3 Gün Önceydi

2014 yılında kurulan ve bugüne kadar 5 stüdyo albümü yayımlayan Adamlar, son olarak 20 Eylül’de Ankara’da düzenlenen “Arabasız Gün” etkinliğinde sahne almıştı. Grubun “Acının ilacı”, “Koca yaşlı şişko dünya” ve “Rüyalarda buruşmuşum” gibi sevilen şarkıları, son yılların en çok dinlenen eserleri arasında yer alıyordu.