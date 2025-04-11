Baby Lasagna İstanbul’da: Meow Back Tour ile sahne ateş alacak

Eurovision 2024’te Rim Tim Tagi Dim ile büyük ses getiren ve Hırvatistan’a tarihindeki en yüksek dereceyi kazandıran Baby Lasagna, 24 Nisan’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta hayranlarıyla buluşuyor. Güçlü vokali, enerjik sahne performansı ve dinleyiciyle kurduğu samimi bağ ile unutulmaz bir geceye hazır olun.

EUROVISION'DA BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl, Eurovision Şarkı Yarışması’nda Hırvatistan’ı temsil eden ve büyük bir çıkış yakalayan Baby Lasagna, Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Sahnedeki enerjik performansları, etkileyici vokali ve güçlü sahne duruşuyla adından sıkça söz ettiren sanatçı, Meow Back Tour kapsamında unutulmaz bir konserle İstanbul’a geliyor.

HIRVATİSTAN TARİHİNİN EN BÜYÜK BAŞARISI

Eurovision 2024’te Rim Tim Tagi Dim şarkısıyla yarışarak ikinci olan Baby Lasagna, Hırvatistan’a tarihindeki en yüksek dereceyi kazandırdı. Yarışmada jüri oyları ve halk oylamasında büyük beğeni toplayan sanatçı, televoting sonuçlarında en fazla oyu alarak dinleyicilerin favorisi olmayı başardı.

Baby Lasagna’nın güçlü sahne enerjisi, etkileyici vokali ve içten performansıyla İstanbul’da unutulmaz bir gece yaşanacak.