Bavyera atmosferinde Oktoberfest İstanbul gerçekleşti

Oktoberfest, Bavyera kültürünün dünyaya kazandırdığı, sadece Almanların değil tüm dünyanın ilgisini çeken bir etkinlik. Her yıl Münih’e Oktoberfest için milyonlarca turist geliyor. Bu da Oktoberfest’I dünyanın en büyük çaplı halk festivali yapıyor. Geçtiğimiz günlerde şehirde Populist’in düzenlediği Oktoberfest İstanbul gerçekleşti.

4-5-6 Ekim olmak üzere üç gün süren etkinlikte müzik grupları Flört, Sahte Rakı, Yaşlı Amca, Soul Stuff ve Al’York sahne aldı. Festival bandosu arada verdi coşkuyu. Tahta bacaklı cambazlar, labut çeviren jonglörler...

Festivalde müziğin yanı sıra eğlenceli oyunlar da vardı. Geleneksel oyun düzenekleri ile yetişkinler de çocuklar da eğlendiler. Aile boyu katılımcısı olan festivalde ayrıca yarışmalar da düzenlendi.

Tüm festival ziyaretçileri yarışları heyecanla takip etti. Kazananlar da geleneksel Bavyera lezzetlerinden oluşan ödüller kazandılar. Lezzetler demişken, biraz damak deneyiminden de bahsedelim.

Festivale özel hazırlanan Bavyera tabağı ve Bavyera yöresinin gözde lezzeti dana şnitzel menüde yer alıyordu. Gidenler bilirler, Münih’te süt danasından çok güzel şinitzel hazırlanır yanında da marmelat ile servis edilir. Populist’in şinitzeli ise ol baharatlı bir tereyağ ile servis edildi. Bu da farklı bir tat deneyimiydi. Münih özlemi listesinden bir maddeye check attık! Asıl büyük sürpriz ise Bavyera tabağındaki Obatzda oldu. İşte bunu hiç beklemiyorduk. Bavyera lezzeti denince, pretzel ile olmazsa olmaz bir tat… Pretzel’ı buna bandırıp yemek ise zorunlu! :)

Gelecek yıl düzenlenecek Oktoberfest’e kadar şimdilik özlemler biraz olsun dindirildi…