Bengü, yeni single projesi “Saygımdan” ile yine gündeme oturacak.





Yaza ‘Yaralı’ şarkısıyla damga vuran Bengü, yeni single projesi “Saygımdan” ile yine gündeme oturacak. Söz ve müziği Zeki Güner’e ait şarkının düzenlemesi de Mustafa Ceceli imzası taşıyor.Türk Pop Müziği’nin en sevilen kadın seslerinden Bengü, ardarda gerçekleştirdiği single projeleriyle müzikseverlerin kalbini kazanmaya devam ediyor. Yaz boyu Yaralı şarkısıyla en çok dinlenilen şarkılar listesinde hep zirvelerde yer alan Bengü’nün yeni şarkısı ‘Saygımdan’ da yarım kalan aşkların hikayesini anlatıyor.Bengü; sahibi olduğu BNG Müzik ve DMC işbirliğiyle önümüzdeki günlerde müzikseverlerle buluşacak yeni single projesi için “Sevmek aslında saygı duymaktır. Bu şarkı da saygıyı, sevgiden önde tutanların şarkısı olacak” diyor.Dünyaca ünlü Monies Takılarını kullandığı ve ilk defa kendi yaptığı stylingle yeni single’ın tanıtımı için Candaş Arın'ın objektifi karşısına geçen Bengü bu kez de kendinden söz ettirecek.Fotoğraf çekimleri için saçlarının rengini değiştiren Bengü için özel olarak hazırlanmış 7 ayrı ton birleştirilerek bakır rengi verildi. “Yeni şarkım ve yeni görüntümle sonbaharı selamlıyorum” diyen Bengü, Saygımdan şarkısı için önümüzdeki günlerde bir de klip çekecek.