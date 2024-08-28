Bizden biri: Marina Satti

Elele Temmuz-Ağustos 2024 sayısından

Hazırlayan: İrem Naz Güvel

Bitmek bilmeyen enerjisi, kararlı duruşu ve korkusuzluğuyla bu komşu kızına kanımız kaynadı. Yunanistan’ın yarışmaya gönderdiği en iyi isimlerden olan Marina, dünya sahnesinde Yunan müziğinin öncüsü olarak ortaya çıkıyor. Yarışmaya katıldığı şarkı “Zari”, kendini tekrar tekrar dinleten ve bağımlılık yaratan bir parça. Yeteneğinin yanı sıra yarışmanın basın toplantısında, İsrail temsilcisi konuşurkenki “sessiz protestosu” da ne kadar cesur olduğunu gösterdi. Marina yarışmayı 11. olarak tamamladı ama gönlümüzde 1 numaraya yerleşti.

Türkiye’yi sık sık ziyaret eden Marina, kariyerine genç yaşlarda başladı. Müzik eğitimine klasik piyano dersleriyle adım atan şarkıcı, daha sonra Berklee College of Music’te caz vokal eğitimi aldı. Bu sayede çok yönlü bir müzikal altyapı kazandı ve çeşitli müzik türlerini sentezleyerek kendi benzersiz tarzını oluşturdu. Yunanistan’ın müzikal mirasını modern dokunuşlarla birleştiren Marina, özellikle geleneksel Yunan müziği ile çağdaş pop ve elektronik müziği harmanladığı çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Yarışmanın hemen ardından yeni EP’si “P.O.P.”u piyasaya sürdü. Daha önce yayınlanan iki hit parçası “Tucutum” ve “Zari”nin yanı sıra beş yeni parçayla Marina, dinleyicileri hem kültürel kökenlerini kutlayan hem de modern sesleri kucaklayan bir müzikal yolculuğa davet ediyor. EP’nin öne çıkan parçası “Mixtape” ise on dakikadan fazla sürüyor ve pop kültürünün kültürel bir manifestosu olarak hizmet ediyor. Yunan-Fransız rapçi VLOSPA ve efsanevi Yunan müzisyen Lefteris Pantazis gibi önde gelen isimlerin eşlik ettiği şarkı, Marina’nın kişisel ve sanatsal gelişimini yansıtıyor. Onun bulaşıcı cazibesi ve kendine özgü tarzı, dünya çapındaki izleyicileri büyüledi. Geleneklere meydan okumaktan korkmayan, çok yönlü bir sanatçı olarak statüsünü pekiştirdi.