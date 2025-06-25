Elif Canfeza Gündüz'den yeni albüm: Way Out

Kemençe sanatçısı Elif Canfezâ Gündüz'ün yeni albümü Way Out, müzik dünyasında yerini aldı. Türk müziğinin köklü mirasını cazın çağdaş ritimleriyle harmanlayan özel bir albüm olarak dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Elif Canfezâ Gündüz Quartet’in ilk stüdyo albümü olan Way Out, farklı kültürlerin seslerini bir araya getiriyor ve kemençe ile cazı buluşturan bir tat olarak müzik dünyasında yerini buluyor.

Way Out, Pür Records Stüdyoları’nda kaydedildi ve albümde yer alan tüm eserler Elif Canfeza Gündüz’ün özgün besteleri. Eserler, caz piyanisti Kaan Bıyıkoğlu’nun yeniden düzenlemeleri ile albümde yerini aldı. Dinamik, yenilikçi ve derinlikli bir sound yakalanan eserlerin stüdyo aşamasında mix ve mastering çalışmalarını Hakan Kurulay üstlendi. Albümde ayrıca ünlü kontrbas sanatçısı Ozan Musluoğlu ve davulda Serkan Alagök imzası da yer alıyor.

• Elif Canfezâ Gündüz – Kemençe

• Kaan Bıyıkoğlu – Piyano

• Ozan Musluoğlu – Kontrbas

• Serkan Alagök – Davul