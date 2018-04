En iyi 10 aşk şarkısı

Yıllar geçse de hiç eskimeyen en romantik şarkılar...

Eskimeyen en romantik 10 şarkı



1. When I Fall in Love - Nat King Cole

2. Bryan Adams - Everything I Do

3. Billy Ocean - Suddenly

4. Leonard Cohen - Dance Me To The End Of Love

5. George Micheal - Careless Whispers

6. Mariah Carey - Without You

7. Diana Ross and Lionel Richie - Endless Love

8. Whitney Houston - I Have Nothing

9. Elvis Costello - She

10. Scorpions - Still Loving You