Kurt Cobain’in Burroughs’a mektubu!

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Peyniraltı Edebiyatı, Haziran sayısını William Burroughs’a ayırdı. Derginin en dikkat çekici yazılarından birisi Kurt Cobain’in intihar etmeden altı ay önce Burroughs’a yazdığı mektup oldu. İşte o mektup...

2 Ağustos 1993



Bay William Burroughs

Sevgili William,

Hiç tanışmadığım ancak şarkı yazdığım birine yazmak biraz garip. Bu kaydı yaparken gerçekten çok keyif aldım- arka kapakta sizi resmetmek büyük bir onu olacak. Sana grubumuzun (Nirvana) yeni albümü In Utero’nun ilk videosunda yer alma olasılığını düşünerek yazıyorum. Gold Mountain Entertainment’tan (bağlı olduğum şirket) Michael Meisel’in James Grauerholz ile konuştuğunu biliyorum, ancak sizin videoda yer almanızı istediğimi bizzat söylemek istedim.



En önemlisi, şunu bilmenizi istiyorum; bu istek sizi hiçbir şekilde sömürmek için değil. Fark ettim ki basında benim uyuşturucu kullanmamla ilgili çıkan hikâyeler, size bu isteğin yaşamlarımızdaki paralellikten kaynaklanan bir arzu olduğunu düşündürebilir. Bu konuda size söz veriyorum. İşlerinizin bir hayranı ve öğrenciniz olarak, sizinle birebir çalışmayı çok isterim. Bu kapsamda, eğer yüzünüzün aynen kullanılmasını istemezseniz (böylece bahsettiğim gazetecilerin bizi yiyip bitirmelerini önlemiş olursunuz) yönetmenimle konuşup makyaj teknikleriyle kimliğinizi gizleyebiliriz. Elbette, William Burroughs’un kendisi olarak videomda görünmesinden gurur duyarım, ancak bu durumda sizinle çalışma fırsatından çok, bunu halka gösteriyorum gibi olmaktan endişe duyuyorum. (siz nasıl isterseniz öyle olsun)



Son olarak, bunun olmasını ne kadar çok istediğimi tekrarlayayım. Michael ve James’in bu konuyu görüşmesine seviniyorum. Sizinle de müsait olduğunuzda görüşmeye hazırım.

İlginiz için çok teşekkürler.

İyi dileklerimle,

Kurt Cobain



Ağustos 1993’te Kurt Cobain, Williamm Burroughs’a Nirvana’nın “In Utero” albümünün ilk video klibinde yer alması için bir mektup yazdı. Kurt Cobain daha önce Burroughs’la iletişim kurmuştu ancak ikili hiç tanışmamıştı. Cobain, daha önce “The Priest Thet Called Him” adlı çalışmada Burroughs’un sözlü anlatısının üzerine müzik yapmıştı.



Gazeteci: William Burroughs’la birlikte kayıt yapmak nasıldı?

Cobain: Uzun mesafeden kayıt yaptık. (Gülüyor) Gerçekten tanışmadık bile.

Gazeteci: Müziğinize ilgili duydu mu?

Cobain: Hayır, birbirimize daha önce yazmıştık ve sonraki gün telefonda konuşacaktık ama ben çok uykuluydum-beni uyandırmadılar. Yani müziğime ilgili duyup duymadığını bilmiyorum. Belki şarkı sözlerime bakıp ondan esinlendiğimi falan düşünebilir. Umarım yazdıklarım hoşuna gider. Ama tamamen farklı bir nesilden rock’n’roll sevmesini bekleyemem elbette- Burroughs’un rock’n’roll sever olarak anıldığını da sanmıyorum. Ancak onun kitaplarından ve röportajlarından çok şey öğrendim ve bunun için ona minnettarım. Bir keresinde “Bu yeni rock’n’roll çocukları gitarlarını fırlatıyorlar ve ruhu olan şeyler dinletiyorlar, Leadbelly gibi” demişti. Leadbelly’yi hiç duymamıştım o zamana kadar, sonrasında benim tüm zamanlar için favorim olmuştu.



Burroughs, Cobain’in idollerinden biriydi ve Nirvana’nın ünlü şarkısı “Heart-Shaped Box”ın video klibinde “kargalar tarafından gagalanan çarmıha gerilmiş bir adamı” canlandırması için ona yazıldı. Cobain aynı zamanda kargaların reenkarne olmuş touuret sendromlu adamlar olduğunu da açıkladı. Burroughs, Cobain ile videoda görünme teklifini reddetti, ancak sonrasında U2’nun videosunda yer aldı.



NOT:Burroughs ve Cobain ikilisi Ekim 1993’te buluştular. Cobain altı ay sonra, yani Nisan 1994’te intihar etti.



(Peyniraltı Edebiyatı, Haziran sayısı)