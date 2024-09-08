Lifepark’ta Dreamcatcher ve Purple Kiss Rüzgarı: İzlenimler

15.00’de kapılarını açan festivalin girişinde uzun kuyruklar oluştu. Binlerce K-pop hayranı Dreamcathcer ve Purple Kiss’i Lifepark’ta dinlemek için sırada bekledi. Grupların sahneye çıkmasını bekleyen katılımcılar DJ performansla sevdikleri K-pop şarkılarını dinledi, hatta grupların danslarını yaparak eğlenceyi zirveye taşıdılar. Daha sonra sevilen K-pop dans cover grupları sırayla sahnede yer aldı ve katılımcıları coşturdu.

Purple Kiss: Güçlü vokaller, zarif danslar

Bu eğlenceli gösterilerin ardından nihayet Lifepark sahnesinde Purple Kiss belirdi. Onları gören hayranlar coşkulu bir şekilde grubu karşıladı. Purple Kiss sahneye çıktığında enerji seviyesini bir an bile düşürmedi. Sahneye adım atar atmaz izleyicilerle kurdukları bağ ve enerjik duruşları dikkat çekiciydi. Purple Kiss ilk şarkısının ardından hayranlarını selamlamaya başladı. Türkçe selamlayıp adlarını söyleyen üyeler Türk Plory’lerin kalbini kazandı.

Grubun "Zombie" ve "Ponzona" gibi hit şarkılarıyla performans sergilemesi, hayranları coşturdu ve festival alanı adeta dans pisti haline geldi. Purple Kiss’in üyeleri sahnedeki profesyonellikleriyle de dikkat çekti. Her biri vokal yeteneklerini sergileyerek izleyenleri büyüledi. Grubun dans koreografilerindeki zarif hareketler ve senkronizasyonları, sahneye hakimiyetlerini kanıtladı. Türkiye'deki hayranlarına teşekkür edip ve yeniden gelmek istediklerini belirterek sahneden büyük bir sevgi seliyle ayrıldılar. KorePop dergisi olarak kuliste de kendilerini yakından tanıma şansımız oldu. Üyeler göründüklerinden daha çekici, kibar ve çok cana yakın. Hem konser öncesi hem de konser sonrası bizleri selamlayıp, kameralarımıza el sallamayı ihmal etmediler.

Dreamcatcher: Rüya gibi bir performans

Dreamcatcher sahnesi için dakikaların sayıldığı anlarda bir yağmur bulutu Lifepark’ın tepesinde belirdi. Birkaç dakika süren yağmur, festival katılımcılarını ve sahneyi zora soksa da bu ne Lifepark çalışanlarını ne de hayranları yıldırdı ve festival kaldığı yerden devam etti. Yağmurdan dolayı rötarlı sahneye çıkan Dreamcatcher, sergiledikleri performansla hayranlarının gönlünü almayı başardı.

Dreamcatcher, sahneye çıktığı andan itibaren festivalin enerjisini zirveye taşıdı. K-pop dünyasının sıra dışı konseptiyle tanınan grup, hayranlarına karanlık ve güçlü bir estetik sunarken, aynı zamanda melodik vokalleri ve senkronize danslarıyla büyük alkış topladı. Grubun hit parçalarından “Scream”, “BOCA” ve “Justice” gibi şarkılarla sahnede estirdikleri fırtına, izleyicileri adeta büyüledi.

Performans sırasında grubun üyeleri hayranlarla sürekli etkileşim halindeydi. Özellikle solo dans performansları izlemeye değerdi. Türkiye’deki hayranlarına olan sevgilerini dile getirip, Türkçe birkaç kelime ile seyircileri selamlamaları, konser alanındaki coşkuyu daha da artırdı. Sahneden ayrılmak istemediklerini dile getiren grup, konserlerinin sonunda da hayranlarıyla fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştirdiler.

Lifepark sahnesinden inen Dreamcather ile bir araya gelip onlara röportajlarının yer aldığı KorePop’un yeni sayısını hediye etme şansını da yakaladık. Üyelerin her biri çok mutlu olduklarını söyleyip bize teşekkürlerini sundu. Bu buluşmayı da bir fotoğrafla taçlandırdık.

Hayranların yorumları

LifePark’ta gerçekleştirilen bu festival, sadece K-pop ile değil, festival ruhuyla da unutulmaz anlar yaşattı. Katılımcılar, sahnedeki etkileyici performansların yanı sıra dans gösterileri, ürün stantları ve K-Pop kültürüne dair çeşitli etkinliklerle dolu dolu bir gün geçirdi. Dreamcatcher ve Purple Kiss’in unutulmaz performansları, Türkiye’deki K-Pop hayranlarına adeta müzik dolu bir rüya yaşattı.

Festivale katılan birçok hayran, Dreamcatcher ve Purple Kiss’in performansları ve Lifepark’ın geniş alanı ve ev sahipliği hakkında olumlu izlenimlerini paylaştı. Birçok kişi, sahne enerjisinin ve grupların hayranlarına olan samimi yaklaşımlarının konser deneyimini daha özel kıldığını belirtti. Konser alanında duyulan "Bir sonraki performans ne zaman?" sorusu, bu iki grubun Türkiye'deki popülaritesinin daha da arttığını gösteriyor.