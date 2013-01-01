Metin Altıok ödülü Gülten Akın'a

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Bu yıl yedincisi verilecek Metin Altıok Şiir Ödülü'ne şair Gülten Akın layık görüldü. Tören 13 Haziran'da...

Bu yıl yedincisi verilecek olan Metin Altıok Şiir Ödülü’ne Beni Sorarsan (YKY, 2013) adlı şiir kitabıyla Gülten Akın layık görüldü.



Yirmi yıl önce Madımak'ta yitirdiğimiz şair Metin Altıok anısına düzenlenen ve geçtiğimiz yıl Cenk Gündoğdu’nun layık görüldüğü ödülün seçici kurulu Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz, Güven Turan, Talat Sait Halman, Ali Cengizkan, Haydar Ergülen ve Eray Canberk’ten oluşuyor.



Tören, Kırmızı Kedi Yayınevi ve şairin ailesinin katılımıyla Fulya Sanat Merkezi’nde yapılacak.