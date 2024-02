Murat Beşer ile “Yüz Yüze”nin mart ayı konuğu Şevval Sam oluyor

Murat Beşer’in Yapı Kredi bomontiada The Populist’te gerçekleştirdiği ve her ay sürpriz konuklarıyla misafirlerden tam not alan “Yüz Yüze”nin mart ayı konuğu, uzun yıllardır sanat hayatındaki üretkenliğiyle dikkat çeken Şevval Sam oluyor.

Karadeniz türkülerinden Türk Sanat Müziği eserlerine, Tango’dan Arabesk şarkılara kendine has yorumu ile büyük beğeni kazanan Sam, keyifli sanat yolculuğunu ve yeni projelerini anlatmak için 3 Mart Pazar günü, 17:00 -18:30 saatleri arasında Yapı Kredi bomontiada The Populist’te hayranlarıyla buluşacak.