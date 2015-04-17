Robin Schulz garajistanbul'da

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Son zamanların en önemli isimlerinden Robin Schulz 17 Nisan 2015 Cuma akşamı garajistanbul'da!

Schulz, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir performansla eğlenceyi doruğa çıkartacak! Robin Schulz, elektronik müziğin en yeni ve en yeteneli isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Sanatçı, kısa sürede Avrupa çapında elektronik/dans müziğin en çok tercih edilen isimlerinden biri haline geldi. Robin Schulz dünya çapında Shazam listelerine bir numaradan girmeyi başarabilen ilk Alman sanatçı olmayı başardı.

