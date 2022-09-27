Spotify verilerine göre Arabesk dinlemeleri 4'e katladı

Bir yandan müzik türleri birbirinden etkilenmeye ve dönüşmeye devam ederken diğer yandan kült şarkılar da her dönem yeni nesil tarafından bir kez daha keşfediliyor. Buna arabesk de bir örnek. Spofity verileri göre Z kuşağının, yüzde 46’lık dinlenme oranıyla arabeskin en büyük dinleyici kitlesini oluşturduğunu gösteriyor. Bu ilgi sadece klasikleşmiş parçalarla sınırlı değil, Türkçe Rap ve Pop’la iç içe geçmiş yepyeni arabesk ezgileri de arabeskin yükselişini ifade ediyor.

Acı, keder, gözyaşı: Spotify’da 3 yeni “Arabesk” çalma listesi dinleyicilerle buluşuyor

Arabeske olan ilgi Spotify verilerinde de açıkça görülüyor. Öyle ki 2019 yılı Ocak - Ağustos dönemine kıyasla 2022 yılının aynı döneminde, arabesk dinlemelerinde yüzde 287’lik bir artış olduğu görülüyor. Spotify şimdi hem arabesk klasiklerinin hem de pop ve rap ezgileriyle arabeske yeni yorum getiren yeni şarkıların yer aldığı 3 yeni çalma listesini müzikseverlerle buluşturdu. Besk Pop çalma listesi ile pop ve arabeskin, Besk Rap çalma listesi ile ise rap ve arabesk tınılarının bir arada bulunduğu şarkı ve sanatçıları keşfedilebilecek.

Spotify Güney ve Doğu Avrupa Müzik Direktörü Melanie Parejo şu bilgileri veriyor:

Arabesk çok enteresan bir müzik türü. Orijinal haliyle dinlendiği gibi, pop ve rap türleri ile de bir füzyon oluşturduğunu görüyoruz. Z kuşağının bu ilgisi aynı zamanda bu müzik türünün yaştan bağımsız olarak da güçlü bir kültürel sembol olduğunun bir kanıtı. Tam da bu nedenle, hem yeni hem de eski arabesk dinleyicileri tarafından beğenileceğini umduğumuz üç yeni çalma listesi ile bu türü onurlandırmaktan mutluluk duyuyoruz.” diyor.

Arabeski en çok Z Kuşağı dinliyor... Koşarken de arabesk dinleniyor

Arabeskin eskimeyen etkisi ve yeni müziklerle harmanlanan gücünden bahsetmişken Türkiye’de Spotify üzerinden arabesk müziğe dair dinlenme eğilimlerine baktık. İşte Türkiye’deki Spotify kullanıcılarının arabesk müzik dinleme alışkanlıklarına göz attığımızda öne çıkan çarpıcı veriler:

Türkiye’de başlığında “arabesk” geçen ve kullanıcılar tarafından oluşturulmuş 162 binin üzerinde çalma listesi bulunuyor.

2022’de en çok arabesk dinleyen yaş grubu ise yüzde 46 ile 18-24 yaş grubu; yani Z kuşağı!

Türkiye’den ilginç bir arabesk dinleme verisi geliyor hazır mısınız? Koşu temalı çalma listelerinin içinde en az 1 tane arabesk türünde şarkı yer alıyor . Spor esnasında arabesk ile motivasyonumuzu artıracak kadar bu müzik türünün bağımlısı olduğumuz sonucunu çıkarmak mümkün!

. Spor esnasında arabesk ile motivasyonumuzu artıracak kadar bu müzik türünün bağımlısı olduğumuz sonucunu çıkarmak mümkün! 2022 yılında arabesk türündeki dinlemelerin yüzde 84’ü Türkiye’deki kullanıcılara ait. Türkiye’den sonra en çok arabesk dinlenen ilk üç ülke Almanya, Hollanda ve Fransa olarak öne çıkıyor.



Müslüm Gürses ve onun Nilüfer’i tüm zamanlarda arabeskin zirvesinde!

Türkiye’de Spotify üzerinden derlenen verilere göre, tüm zamanların en çok dinlenen arabesk sanatçısı Müslüm Gürses olurken, yine tüm zamanların en çok dinlenen arabesk şarkısı ise Nilüfer oldu. Peki 2022 yılının en çok dinlenen arabesk sanatçıları ve arabesk şarkılarını merak ediyor musunuz? İşte veriler:

2022 yılında Spotify’da arabesk türünde en çok dinlenen 10 sanatçı:

Müslüm Gürses

Ebru Gündeş

Funda Arar

Bergen

Yıldız Tilbe

İbrahim Tatlıses

Ebru Yaşar

Hakan Altun

Cengiz Kurtoğlu

Azer Bülbül

2022 yılında Spotify’da arabesk türünde en çok dinlenen 10 şarkı: