Tıbbi Bitkiler Rehberi

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Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu’nun kaleme aldığı “Tıbbi Bitkiler Rehberi” kitabı çıktı

Doğa asla çöp üretmez… Ne kirazın sapı, ne patatesin kabuğu ne de dalından düşen bir yaprak çöp değildir. Yaratılmış her şey bir nimettir ve onda insana faydalar vardır.?

Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu’nun kaleme aldığı “Tıbbi Bitkiler Rehberi” adlı bu kitap, doğanın insanoğlunun hizmetine sunduğu nimetlerin faydaları üzerine yazılmış. Bu kitapta

Nane, Testere Dişli Arslanpençesi, Beyaz Dut Kurusu, Karanfil, Tere, Dereotu, Çekirdekli Siyah Kuru Üzüm, Patates, Kereviz-Maydanoz, Kırkkilit gibi birçok bitki ve sebze hakkında bilgiler ayrıca kür tarifleri sizi bekliyor.