İki hafta boyunca devam edecek olan tiyatro festivalinde ulusal ve uluslararası, klasik ve çağdaş yorumları izleme şansına sahip olabileceksiniz.

Sanat dalları içerisinde belki de en ilgi çekicilerden biri olan tiyatro, izleyicilerini soluksuz kendine çekmeyi başararak muhteşem saatlere imza atılmasını sağlıyor. İlki 1989 yılında gerçekleştirilen, yerli ve yabancı tiyatro, dans ve performans topluluklarının izleyici ile buluşmasını sağlayan bir etkinlik olan Tiyatro Festivali 2002 yılından beri iki yılda bir mayıs ayında düzenleniyordu. Tiyatro festivali bu sene yıllık seyrine geri dönerek Kasım ayında perdelerini seyircilerine açıyor.



İstanbul Tiyatro Festivali

Bu yıl 21.si düzenlenecek olan İstanbul Tiyatro Festivalinde yurt dışından 6, Türkiye’den ise 13 olmak üzere toplamda 19 adet tiyatro, dans ve performans topluluğu 55 gösteri gerçekleştirecek. Bunların yanı sıra okuma tiyatrosu, kitap tanıtımları ve söyleşi, film gösterimleri ve atölye çalışmaları gibi ücretsiz etkinliklere de yer verilecek.







13-26 Kasım tarihlerinde gösterilecek olan oyunlar ise şöyle;

13 Kasım- MARTI- Zorlu Performans Sanatları

14 Kasım- MARTI- Zorlu Performans Sanatları

14 Kasım- BİR DAHA- Moda Sahnesi

14 Kasım- YUVA- ENKA İbrahim Betil Oditoryumu

15 Kasım- AKŞAM YEMEĞİ- Çevre Tiyatrosu

15 Kasım- MARTI- Zorlu Performans Sanatları

16 Kasım-SENİ SEVİYORUM TÜRKİYE- Yunus Emre KM Turhan Tuzcu

16 Kasım- AKŞAM YEMEĞİ- Çevre Tiyatrosu

17 Kasım- SENİ SEVİYORUM TÜRKİYE-Yunus Emre KM Turhan Tuzcu

18 Kasım- III. R��CHARD- Zorlu PSM Drama Sahnesi

18 Kasım- FRESK- Zorlu Performans Sanatları Merkezi

18 Kasım- FIRTINA- Moda Sahnesi

18 Kasım-UYARCA- DasDas

19 Kasım-UYARCA-DasDas

20 Kasım- AKŞAM YEMEĞİ- Caddebostan Kültür Merkezi

21 Kasım- KELEBEKLER-Zorlu Performans Sanatları Merkezi

21 Kasım- GÖÇMENLEEEER- Kenter Tiyatrosu

21 Kasım- AKŞAM YEMEĞİ- Caddebostan Kültür Merkezi

21 Kasım- WHEN İN ROME- DasDas

22 Kasım-KELEBEKLER- Zorlu Performans Sanatları M.

22 Kasım- GÖÇMENLEEEER- Kenter Tiyatrosu

22 Kasım-WHEN İN ROME- DasDas

22 Kasım- ÖNCE- Moda Sahnesi

23 Kasım- KELEBEKLER- Zorlu Performans Sanatları M.

23 Kasım- WHEN İN ROME-DasDas

23 Kasım- PANOPTİCON- Yunus Emre Kültür Merkezi Turhan Tuzcu

23 Kasım- ÖNCE- Moda Sahnesi

24 Kasım- KELEBEKLER- Zorlu PSM

24 Kasım- YALNIZ- Zorlu PSM Drama Sahnesi

24 Kasım- ALL ABOUT THE HEART- MSGSÜ Bomonti

25 Kasım- ALL ABOUT THE HEART- MSGSÜ Bomonti

25 Kasım- SENİ SEVİYORUM TÜRKİYE-Yunus Emre KM Turhan Tuzcu

25 Kasım- GÜNEŞİN ZAPTI- Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi

25 Kasım- İHANET- Caddebostan Kültür Merkezi

26 Kasım- İHANET- Caddebostan Kültür Merkezi

26 Kasım- GÜNEŞİN ZAPTI- Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi

26 Kasım- SENİ SEVİYORUM TÜRKİYE-Yunus Emre KM Turhan Tuzcu







Ankara Tiyatro Festivali

“Yaşanılır bir dünya için sanat” teması ile damgasını vuran Ankara Tiyatro Festivali bu yıl 24 Kasım- 04 Aralık 2017 tarihinde 22. Kez düzenlenecek.



THOM PAİN “Hiçbir Şey Üzerine”- Alçak Sahne

ZİNCİRE VURULMUŞ PROMETHEUS- Ankara Devinim Tiyatro

AN BE AN- Birinci Peron

DELİ SAÇMASI- Düş Kapanı Sanat Merkezi

BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ- Heveskar Tiyatro

GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ- Kulis Sanat Tiyatrosu

KANLI DÜĞÜN- Özgür Sahne

GÖLGE- Sineset Akademi Sahnesi

YEDİ KOCALI HÜRMÜZ- Tiyatro Altınokta

KÜÇÜK BİR AŞK MASALI- Tiyatro Kafe

ÖZGÜRLÜK OYUNU- Tiyatro Portre

NELER OLUYOR HAYATTA- Tiyatro19

KEL KANTOCU- Yakın Tiyatro

KARDAN ADAM İLE KARTANESİ- Tiyatro Pembe Kurbağa



Eğer siz de yeni yetenekleri desteklemek adına hayatınızda bir değişiklik yapmak ve kendinize kaliteli bir zaman ayırmak istiyorsanız tiyatro festivali sizin için kesinlikle biçilmiş kaftan.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Popüler çizgi romanlar neler? TIKLAYIN