Sanat dalları içerisinde belki de en ilgi çekicilerden biri olan tiyatro, izleyicilerini soluksuz kendine çekmeyi başararak muhteşem saatlere imza atılmasını sağlıyor. İlki 1989 yılında gerçekleştirilen, yerli ve yabancı tiyatro, dans ve performans topluluklarının izleyici ile buluşmasını sağlayan bir etkinlik olan Tiyatro Festivali 2002 yılından beri iki yılda bir mayıs ayında düzenleniyordu. Tiyatro festivali bu sene yıllık seyrine geri dönerek Kasım ayında perdelerini seyircilerine açıyor.
İstanbul Tiyatro Festivali
Bu yıl 21.si düzenlenecek olan İstanbul Tiyatro Festivalinde yurt dışından 6, Türkiye’den ise 13 olmak üzere toplamda 19 adet tiyatro, dans ve performans topluluğu 55 gösteri gerçekleştirecek. Bunların yanı sıra okuma tiyatrosu, kitap tanıtımları ve söyleşi, film gösterimleri ve atölye çalışmaları gibi ücretsiz etkinliklere de yer verilecek.
13-26 Kasım tarihlerinde gösterilecek olan oyunlar ise şöyle;
13 Kasım- MARTI- Zorlu Performans Sanatları
14 Kasım- MARTI- Zorlu Performans Sanatları
14 Kasım- BİR DAHA- Moda Sahnesi
14 Kasım- YUVA- ENKA İbrahim Betil Oditoryumu
15 Kasım- AKŞAM YEMEĞİ- Çevre Tiyatrosu
15 Kasım- MARTI- Zorlu Performans Sanatları
16 Kasım-SENİ SEVİYORUM TÜRKİYE- Yunus Emre KM Turhan Tuzcu
16 Kasım- AKŞAM YEMEĞİ- Çevre Tiyatrosu
17 Kasım- SENİ SEVİYORUM TÜRKİYE-Yunus Emre KM Turhan Tuzcu
18 Kasım- III. R��CHARD- Zorlu PSM Drama Sahnesi
18 Kasım- FRESK- Zorlu Performans Sanatları Merkezi
18 Kasım- FIRTINA- Moda Sahnesi
18 Kasım-UYARCA- DasDas
19 Kasım-UYARCA-DasDas
20 Kasım- AKŞAM YEMEĞİ- Caddebostan Kültür Merkezi
21 Kasım- KELEBEKLER-Zorlu Performans Sanatları Merkezi
21 Kasım- GÖÇMENLEEEER- Kenter Tiyatrosu
21 Kasım- AKŞAM YEMEĞİ- Caddebostan Kültür Merkezi
21 Kasım- WHEN İN ROME- DasDas
22 Kasım-KELEBEKLER- Zorlu Performans Sanatları M.
22 Kasım- GÖÇMENLEEEER- Kenter Tiyatrosu
22 Kasım-WHEN İN ROME- DasDas
22 Kasım- ÖNCE- Moda Sahnesi
23 Kasım- KELEBEKLER- Zorlu Performans Sanatları M.
23 Kasım- WHEN İN ROME-DasDas
23 Kasım- PANOPTİCON- Yunus Emre Kültür Merkezi Turhan Tuzcu
23 Kasım- ÖNCE- Moda Sahnesi
24 Kasım- KELEBEKLER- Zorlu PSM
24 Kasım- YALNIZ- Zorlu PSM Drama Sahnesi
24 Kasım- ALL ABOUT THE HEART- MSGSÜ Bomonti
25 Kasım- ALL ABOUT THE HEART- MSGSÜ Bomonti
25 Kasım- SENİ SEVİYORUM TÜRKİYE-Yunus Emre KM Turhan Tuzcu
25 Kasım- GÜNEŞİN ZAPTI- Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi
25 Kasım- İHANET- Caddebostan Kültür Merkezi
26 Kasım- İHANET- Caddebostan Kültür Merkezi
26 Kasım- GÜNEŞİN ZAPTI- Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi
26 Kasım- SENİ SEVİYORUM TÜRKİYE-Yunus Emre KM Turhan Tuzcu
Ankara Tiyatro Festivali
“Yaşanılır bir dünya için sanat” teması ile damgasını vuran Ankara Tiyatro Festivali bu yıl 24 Kasım- 04 Aralık 2017 tarihinde 22. Kez düzenlenecek.
THOM PAİN “Hiçbir Şey Üzerine”- Alçak Sahne
ZİNCİRE VURULMUŞ PROMETHEUS- Ankara Devinim Tiyatro
AN BE AN- Birinci Peron
DELİ SAÇMASI- Düş Kapanı Sanat Merkezi
BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ- Heveskar Tiyatro
GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ- Kulis Sanat Tiyatrosu
KANLI DÜĞÜN- Özgür Sahne
GÖLGE- Sineset Akademi Sahnesi
YEDİ KOCALI HÜRMÜZ- Tiyatro Altınokta
KÜÇÜK BİR AŞK MASALI- Tiyatro Kafe
ÖZGÜRLÜK OYUNU- Tiyatro Portre
NELER OLUYOR HAYATTA- Tiyatro19
KEL KANTOCU- Yakın Tiyatro
KARDAN ADAM İLE KARTANESİ- Tiyatro Pembe Kurbağa
Eğer siz de yeni yetenekleri desteklemek adına hayatınızda bir değişiklik yapmak ve kendinize kaliteli bir zaman ayırmak istiyorsanız tiyatro festivali sizin için kesinlikle biçilmiş kaftan.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:
Popüler çizgi romanlar neler? TIKLAYIN