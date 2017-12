Çizgi roman adından da anlaşılacağı üzere elle çizilmiş, belirli bir süreklilik içinde ilerleyen, bir metin ile bütünleşen ve basılı olan resimlerden oluşmuş bir anlatım biçimi olarak ifade edilebilir.

Çizgi romanın en büyük özelliği basılı olmasıdır. Her ne kadar mağara resimlerinin ilk çizgi romanlar olduğu savunulsa da basılı olmadıkları için ne yazık ki bu kategoride sayılmaları mümkün değildir. Çizgi romanların ortaya çıkışı çizgi bantlar sayesinde olmuştur. Çizgi bant, dergi ve gazetelerde çıkan, dört veya daha fazla resim halinde yayınlanan öykü dizilerine verilen isimdir. Geçen zaman ile birlikte çizgi romanlar çizgi bantlardan çok daha revaçta bir hal aldılar. İletişim araçlarının zaman içerisinde değişmesi bu durumdaki en önemli paya sahiptir. Çizgi bantlar gazete ve dergilerde varlıklarını sürdürürlerken çizgi romanlar da kendilerine ait dergilere kavuştu. Çizgi romanlar zaman içerisinde kendilerine ait ciddi bir kitle oluşturarak günden güne gelişti. Bu gelişim çizgi romanın 8. Sanat dalı olarak anılmaya başlanmasına olanak sağladı. Çizgi romanın en önemli iki ana unsuru çizgiler ve yazılarıdır. Anlatılmak istenen öykü ne ise ona göre ya çizgiye ya da yazıya ağırlık verilir. Çizgi romanın devamlılığı çizerin gücüne bağlıdır. İyi kurgulanmış ve çizgilere ağırlık verilmiş olan bir çizgi romanda devamlılık da sağlanmış olunur. Çizgi romanlarda konuşmalar baloncukların içinde verilmektedir. İlk çizgi romanlar metin ağırlıklı olarak ortaya çıkmıştır. Daha sonra bunun üzerinden çizgi roman büyük değişime ve gelişime uğramıştır.







Çizgi roman kahramanları

Her ne kadar okumayı sevmeyen bir millet olsak da hepimizin hayatında çizgi romanlar çok özel bir yere sahip. Sadece yazılardan değil çizimlerden oluşması ve görsel bir şölen sunması bu konudaki en önemli nedenlerden ilki. Çizgi filmlerin başlangıcı ve atası olarak kabul edilen çizgi romanlar, 8. Sanat dalı olarak nitelendirilseler de ne yazık ki yok olma tehlikesi ile karşı karşıyalar. 1800’lü yılların sonlarına doğru ortaya çıkan bu sanat dalı insanları hayaller alemine sürüklemesi nedeni ile bir hayli ilgi gördü. Çizgi roman kahramanları, özel güçleri, güçlü yapıları ve karakterleri ile zengin bir kimlik yapısına sahiptiler.



Emma Frost

1980 yılında yaratılmış olan Emma Frost en çekici çizgi roman kahramanı olarak belleklere kazındı. Vücudunu elmasa dönüştüren bu kahraman aynı zamanda kadınların en büyük zaafını da gösterir nitelikte.



Profesör X

Telekinezi ve telepati yeteneklerine sahip olan bu mutant kahraman, serveti ile hafızalara kazınmış durumda. Genetik ve psikolojik alanda yaptığı araştırmaları da görmezden gelmek yanlış olacaktır.



Namor

Hem suyun içinde hem de dışında nefes alma gibi muhteşem bir güce sahip olan Namor, en zengin çizgi roman kahramanlarından biridir. Fakat bu zenginlik bile onu Örümcek Adam kadar ünlü yapmaya yetmemiş.



Ozymandias

Dünyanın en zeki adamını mı arıyorsunuz? O halde doğru yere geldiniz. Dev bir kulede yaşamını sürdüren karakterimiz zekası ile bu alanda kendine haklı bir yer edinmiş durumda.



Lex Luthor

Kötü bir karaktere sahip çizgi roman kahramanlarından biri olan Lex Luthor, 1940 yılında yaratılmış. Süper kahramanları öldürme takıntısı olan bu kahramanın sırf bu özelliği bile ona sinirlenmemiz için yeterli.



Iron Man

Kötü adamlarla savaşmayı seven kahramanımızın bazı takıntıları olsa da kendisi yine de yaptığı iyiliklerle kalbimize girmeyi başardı.



Marvel Çizgi Roman

1960’lı yıllardan itibaren altın çağını yaşayan Marvel, beyazperde de muazzam bir başarıya ulaşmayı başardı.



The Flash Çizgi Roman

Karşısında gerçek bir kötüler çetesi olan The Flash bu çete ile birlikte uyumu sebebi ile gerçek bir üne kavuşmuştur.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Tiyatro festivali için TIKLAYIN