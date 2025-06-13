Türk sinemasında bir ilk: Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'ten IMAX film

Usta oyuncu Haluk Bilginer ve son yılların dikkat çeken isimlerinden Feyyaz Yiğit, yeni sezonda sinemaseverleri heyecanlandıracak ortak bir projede buluşuyor. Gişe rekorları kıran bir Fransız yapımından uyarlanan filmin senaryosunu Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Mert Baykal oturuyor. Filmin yapımcılığını ise Muzaffer Yıldırım'ın liderliğindeki NuLook Production üstleniyor.

Temmuz ayında çekimlerine başlanması planlanan projede, cast çalışmaları tamamlandıktan sonra start verilecek. Çok daha yüksek görüntü ve ses kalitesi sunan IMAX teknolojisiyle izleyiciye eşsiz bir sinema deneyimi yaşatacak olan film, sadece IMAX salonlarında değil, tüm sinemalarda aynı tarihte 14 Kasım'da vizyona girecek.

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in bir araya gelişiyle şimdiden büyük merak uyandıran yapım, Türk sinemasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.