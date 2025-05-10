Vatan Millet Samatya: Seray Şahiner’den aile, aidiyet ve direnç üzerine derin bir roman

Seray Şahiner’in Vatan Millet Samatya adlı romanı, İstanbul’un değişen yüzüyle birlikte üç kuşağın yaşam mücadelelerini ve insan ilişkilerinin kırılganlıklarını keşfe çıkıyor. Sevgi ve zaaflar arasında sıkışmış karakterlerin içsel dünyaları, sınıfsal baskılar ve aidiyet arayışlarıyla birleşerek derin bir aile portresi çiziyor.

Bir ailenin üç kuşağına yayılan ve sevgi yerine zaaflarla kurulan ilişkiler etrafında şekillenen Vatan Millet Samatya, İstanbul’un değişen yüzüyle birlikte kadınların ve erkeklerin yaşam mücadelelerine, hayatta kalmak için geliştirdikleri farklı stratejilere odaklanıyor. Büyümek, sevilmek ve ayakta kalmak isteyen karakterlerin iç dünyalarıyla, sınıfsal baskılar ve aidiyet arayışları iç içe geçiyor. Seray Şahiner, her biri canlı ve özgün olan karakterleriyle hem kırılganlığı hem direnci ustalıkla yansıtan kitap, aile bağlarını, toplumsal rolleri ve şehir hayatının insanlar üzerindeki etkisini derinlemesine sorguluyor.

Kitap, Doğan Kitap etiketiyle çıkıyor.