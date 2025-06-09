Kurban Bayramı'nda İstanbul'da çocuğunuzla gidebileceğiniz mekanlar!

Kurban Bayramı'nda İstanbul, çocukların hayal dünyasını renklendirecek, onlara unutulmaz anılar yaşatacak pek çok adresle aileleri bekliyor. Hadi gelin, bu bayramda çocuklarınızla birlikte İstanbul'un hangi köşelerinde eğlence ve keşif dolu anlar yaşayabileceğinize yakından bakalım...

PICCOLA PLAY KAFE - ZEYTİNBURNU

Fişekhane'de bulunan Piccola Play Cafe; yaratıcı atölyeler ve etkinliklerle çocukların öğrenim süreçlerini destekliyor. Şık ve modern tasarımıyla ailelere hem rahatlık hem de keyifli bir deneyim sağlıyor. Merkezi konumuyla ulaşım açısından oldukça kolay bir alternatif oluşturuyor.

NUPPU KIDS - SARIYER

Nuppu Kids, sadece çocuklar için değil, ebeveynler için de rahatlık ve huzur sunuyor. Çocuklar güvenli ve denetimli bir ortamda doyasıya eğlenirken, siz de kafeterya bölümünde yemek eşliğinde dinlenebilir, dostlarınızla keyifli sohbetler edebilirsiniz. Ayrıca, özel gün kutlamaları ve doğum günü partileri için de bir alternatif sunan Nuppu Kids, Sarıyer ve çevresindeki ailelerin favori buluşma noktalarından biri oluyor.

LITTLE ONES - FLORYA

Little Ones'te çocuklar, top havuzlarında zıplayıp, tırmanma parkurlarında güçlerini test ederken, yaratıcılıklarını konuşturacakları köşelerde de keyifli vakit geçiriyor. Little Ones'ı benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri de çocukların çok yönlü gelişimini destekleyen zengin atölye programları...

OKIE DOKIE - YEŞİLKÖY

Yeşilköy'de bulunan bu merkez farklı yaş gruplarındaki çocukların ilgisini çekecek şekilde özenle tasarlanmış. Yumuşak zeminli tırmanma alanları, eğlenceli kaydıraklar, top havuzları ve interaktif oyun panelleri sayesinde çocuklar, hem fiziksel becerilerini geliştiriyor hem de sosyalleşme fırsatı buluyor.

BEE EAT. LOVE - SARIYER

Bee eat.play.love. Adından da anlaşılacağı gibi, burası hem lezzetli molalar sunan bir kafe, hem de miniklerin hayal dünyasına hitap eden geniş bir oyun ve aktivite alanı. Merkezin "eat" kısmını oluşturan kafeterya bölümü ise, hem çocuklara özel atıştırmalıklar hem de ebeveynler için lezzetli seçenekler sunuyor.

HUPALUPA - ATAŞEHİR

Burada dev kaydıraklar, tırmanma parkurları, trambolinler, top havuzları ve interaktif oyun istasyonları gibi birçok farklı aktivite alanı bulunuyor. Doğum günü partileri ve özel kutlamalar için de ideal bir mekan olan Hupalupa, Ataşehir ve çevresindeki çocuklu aileler tarafından tercih ediliyor.

PÜKKAN - ACIBADEM

Merkez, farklı yaş gruplarındaki çocukların ilgisini çekecek şekilde özenle tasarlanmış çeşitli oyun alanlarına sahip. Tırmanma parkurları, kaydıraklar, top havuzları, interaktif oyun setleri ve eğitici oyuncaklar, çocukların hem fiziksel olarak aktif olmalarını hem de yaratıcı düşünme becerilerini kullanmalarını sağlıyor.

MARIPOSA FOR KIDS- ÜMRANİYE

Burası, farklı yaş gruplarındaki çocukların ilgisini çekecek şekilde düşünülen çeşitli aktivite alanlarına sahip. Güvenli ve yumuşak zeminli tırmanma parkurları, eğlenceli kaydıraklar, top havuzları, interaktif oyun istasyonları ve eğitici materyallerle donatılmış bu alanlar, çocukların hem fiziksel olarak aktif olmalarını hem de bilişsel becerilerini kullanmalarını sağlıyor.

DALYAN CLUB KIDS- KALAMIŞ

Dalyan Club Kids'i diğerlerinden ayıran en önemli özellik, sunduğu çeşitli spor aktiviteleri ve profesyonel eğitmenler eşliğinde verilen dersler. Yüzme, tenis, basketbol gibi branşlarda verilen eğitimlerle çocuklar, hem yeni spor dallarını keşfediyor hem de mevcut yeteneklerini geliştiriyorlar.

ACADEMY TUGI - SUADİYE

Burada, farklı yaş gruplarına hitap eden geniş bir yelpazede sanat ve gelişim atölyeleri düzenleniyor. Resimden seramiğe, dramadan müziğe, robotikten kodlamaya kadar pek çok farklı alanda sunulan derslerle çocuklar, ilgi alanlarını keşfediyor, yeteneklerini geliştiriyor ve öğrenmeyi keyifli bir deneyim olarak görüyorlar.