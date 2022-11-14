Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman? Kuş Uçuşu 2. sezonuna dair tüm bildiklerimiz

Netflix için çekilen Kuş Uçuşu dizisi Haziran ayında yayınlanmıştı ve oldukça fazla sevilmişti. Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol, Burak Yamantürk, İrem Sak ve Defne Kayalar’ın kadrosunda bulunduğu Kuş Uçuşu 2.sezonu için müjdeli haber geldi...

OYUNCULAR 2. SEZON İÇİN SETE ÇIKIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ay Yapım’ın Netflix için çektiği “Kuş Uçuşu” dizisinin ilk sezonu beklentinin çok üstünde bir ilgi görmüştü. Birbirine çok yakışan iki ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay’ı buluşturan projenin yoğun istek üzerine 2. Ve 3. Sezonu peş peşe çekilecek. Dizinin oyuncu kadrosu dün Ay Yapım’da okuma provası yaptı. Ekibin bu hafta sete çıkması planlanıyor.

Kuş Uçuşu’nun ilk sezon yönetmenliğini yapan Deniz Yorulmazer, Darmaduman dizisini çektiği için dizinin yeni yönetmenliğini Koray Kerimoğlu yapacak.

KUŞ UÇUŞU 2. SEZON NE ZAMAN?

Kuş Uçuşu 2.sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair Netflix tarafından henüz kesin bir bilgi verilmedi.

KUŞ UÇUŞU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Netflix tanıtımında Kuş Uçuşu dizisinin konusu şu cümlelerle anlatılıyor: Deneyimli, idealist bir haberci. “Biri olmaya” can atan hırslı bir genç. İki farklı kadın, iki farklı kuşak. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek?

Kuş Uçuşu dizisinde X kuşağından olan usta haberci Lale Kıran ve Z kuşağından olan Aslı Tuna’nın hikayesini izliyoruz. İkili üzerinden günümüz dünyasını domine eden iki farklı kuşağın çatışmaları ile birlikte haber dünyasının etik değerleri ve aynı zamanda iş dünyasında kadın olmanın ne demek olduğu tartışılıyor.

KUŞ UÇUŞU OYUNCU KADROSU

Birce Akalay - Lale Kıran rolüyle

Miray Daner - Aslı Tuna rolüyle

İbrahim Çelikkol - Kenan Sezgin rolüyle

İrem Sak - Müge Türkmen rolüyle

Burak Yamantürk - Selim Kıran rolüyle

Defne Kayalar - Gül rolüyle

Zafer Ergin - Sulhi rolüyle

Şifanur Gül - Güliz rolüyle

Eren Çiğdem - Enver rolüyle

Demircan Kaçel - Yusuf Tunca rolüyle

Merve Hazer - Nihan rolüyle

Bülent Çetinaslan - Ali rolüyle

Elif Gökçe Özay - Özge rolüyle

Ertan Ekmekçi - Nunu rolüyle

Elif Kurtaran - Melisa rolüyle

Merve Nil Güder - Mia rolüyle

Muhammet Uzuner - Faruk rolüyle

Özgür Daniel Foster - Onur rolüyle