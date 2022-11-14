Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman? Kuş Uçuşu 2. sezonuna dair tüm bildiklerimiz
Netflix platformunda yayınlanan “Kuş Uçuşu” dizisinin ilk sezonu beklentinin çok üstünde bir ilgi görmüştü. Dizinin severleri Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. İşte Kuş Uçuşu 2. sezonuna dair tüm bildiklerimiz...
Netflix için çekilen Kuş Uçuşu dizisi Haziran ayında yayınlanmıştı ve oldukça fazla sevilmişti. Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol, Burak Yamantürk, İrem Sak ve Defne Kayalar’ın kadrosunda bulunduğu Kuş Uçuşu 2.sezonu için müjdeli haber geldi...
OYUNCULAR 2. SEZON İÇİN SETE ÇIKIYOR
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ay Yapım’ın Netflix için çektiği “Kuş Uçuşu” dizisinin ilk sezonu beklentinin çok üstünde bir ilgi görmüştü. Birbirine çok yakışan iki ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay’ı buluşturan projenin yoğun istek üzerine 2. Ve 3. Sezonu peş peşe çekilecek. Dizinin oyuncu kadrosu dün Ay Yapım’da okuma provası yaptı. Ekibin bu hafta sete çıkması planlanıyor.
Kuş Uçuşu’nun ilk sezon yönetmenliğini yapan Deniz Yorulmazer, Darmaduman dizisini çektiği için dizinin yeni yönetmenliğini Koray Kerimoğlu yapacak.
KUŞ UÇUŞU 2. SEZON NE ZAMAN?
Kuş Uçuşu 2.sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair Netflix tarafından henüz kesin bir bilgi verilmedi.
KUŞ UÇUŞU DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Netflix tanıtımında Kuş Uçuşu dizisinin konusu şu cümlelerle anlatılıyor: Deneyimli, idealist bir haberci. “Biri olmaya” can atan hırslı bir genç. İki farklı kadın, iki farklı kuşak. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek?
Kuş Uçuşu dizisinde X kuşağından olan usta haberci Lale Kıran ve Z kuşağından olan Aslı Tuna’nın hikayesini izliyoruz. İkili üzerinden günümüz dünyasını domine eden iki farklı kuşağın çatışmaları ile birlikte haber dünyasının etik değerleri ve aynı zamanda iş dünyasında kadın olmanın ne demek olduğu tartışılıyor.
KUŞ UÇUŞU OYUNCU KADROSU
Birce Akalay - Lale Kıran rolüyle
Miray Daner - Aslı Tuna rolüyle
İbrahim Çelikkol - Kenan Sezgin rolüyle
İrem Sak - Müge Türkmen rolüyle
Burak Yamantürk - Selim Kıran rolüyle
Defne Kayalar - Gül rolüyle
Zafer Ergin - Sulhi rolüyle
Şifanur Gül - Güliz rolüyle
Eren Çiğdem - Enver rolüyle
Demircan Kaçel - Yusuf Tunca rolüyle
Merve Hazer - Nihan rolüyle
Bülent Çetinaslan - Ali rolüyle
Elif Gökçe Özay - Özge rolüyle
Ertan Ekmekçi - Nunu rolüyle
Elif Kurtaran - Melisa rolüyle
Merve Nil Güder - Mia rolüyle
Muhammet Uzuner - Faruk rolüyle
Özgür Daniel Foster - Onur rolüyle