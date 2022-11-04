Young Royals 3. sezon olacak mı? Young Royals 3. sezona dair bilmeniz gereken her şey!

Yaşasın! Young Royals, ikinci sezon için resmen Netflix'e geri döndü. Ve şimdi ise akıllarda büyük bir soru var: Üçüncü bir Young Royals sezonu olacak mı?

Özetlemek gerekirse, İsveç dizisi Young Royals romantizm, dostluklar ve genç olmanın tüm belirsizliklerinin başka bir vahşi yolculuğu. Genç prens görev ve aşk arasında bir seçim yapmak zorunda kalır - yol boyunca ortaya çıkan bir sürü başka drama ile. Dizi, 2021'de yayıncıya giriş yaptı ve genç yetişkin izleyiciler arasında bir hit oldu.

İkinci sezon, favori karakterlerimizin Hillerska'ya geri dönmesiyle 1 Kasım'da Netflix'te yayınlandı. Ama üçüncü bir seri için geri dönecekler mi? İşte Young Royals'in üçüncü sezonu hakkında şu ana kadar bildiğimiz her şey ...

Young Royals 3. sezon onaylandı mı?

Young Royals'in üçüncü sezonu henüz açıklanmadı. Ancak, henüz erken günler! İkinci sezon Netflix'e daha yeni geldi ve bu nedenle özellikle 2. sezonun ne kadar popüler olduğuna bağlı olarak üçüncü bir dizinin onaylanması için bolca zaman var.

Zaman çizelgesine baktığımızda, Young Royals birinci sezon prömiyerini Temmuz 2021'de yaptı. Ardından, iki ay sonra Eylül ayında ikinci sezon onaylandı. Bunu akılda tutarak, Netflix'in üçüncü sezonu için bir duyuru yapmasından en az birkaç ay önce vereceğiz.

Young Royals 3. sezonda kimler rol alabilir?

Young Royals açıkça Wilhelm ve Simon arasındaki ilişkiye bağlı, yani aktörler Edvin Ryding ve Omar Rudberg'in geri dönmesini bekleyebiliriz.

Bunun da ötesinde, çiftin rakibi (ve Wilhelm'in ikinci kuzeni) August of Årnäs, Malte Gårdinger tarafından canlandırılıyor. Artı, Frida Argento (Simon'un kız kardeşi Sara'yı oynuyor) ve Nikita Uggla (Felice).

Tabii ki, üçüncü sezon planı gösteriye kimin döneceğini belirleyecek, ancak tüm favori tanıdık yüzlerimizi tekrar ekranda görmeyi umuyoruz. Ve Young Royals karakterlerine yatırım yaptığımız kadar, aynı zamanda ekran görüntüsüne de tamamen takıntılıyız (tüm sevimli BTS resimleri dahil ). Daha fazlası için hazırız!

Young Royals 3. sezon ne zaman yayınlanabilir?

Çıkış tarihini duymadan önce üçüncü sezon onayına ihtiyacımız olacak. Mevcut modeli takip ederek, Young Royals birinci sezon Temmuz 2021'de yayınlandı ve ardından ikinci sezon 1 Kasım 2022'de yayınlandı. Bu nedenle, 2023'ün sonlarında veya kısa bir süre sonra üçüncü bir sezon görmeyi umuyoruz.