'La Casa de Papel'in Güney Kore uyarlamasından ilk fragman geldi! İşte oyuncu kadrosu
Dijital yayın platformu Netflix, İspanya yapımı "La Casa de Papel" dizisinin Güney Kore uyarlamasını yapıyor. Diziden ilk resmi fragman paylaşıldı ve oyuncu kadrosu belli oldu.
Dijital yayın platformu Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan İspanyol yapımı 'La Casa de Papel' dizisinin Güney Kore uyarlamasından ilk tanıtım geldi. Uyarlamanın kadrosu bir video eşliğinde duyuruldu.
KARAKTERLERİN KENDİLERİNE ÖZEL MASKELERİ OLACAK
Orijinal dizinin yaratıcısı Alex Pina'nın yapımcı olarak dahil olduğu Güney Kore uyarlaması dizide, karakterlerin kendilerine özel maske ve kostüm tasarımları olacak. Netflix'in diziye ne zaman seyirciyle buluşturacağına dair ise kesin bilgi henüz yok.
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OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU
Netflix'in popüler dizisi "Squid Game"de Cho Sang-woo karakterini canlandıran Park Hae-soo, orijinal dizideki Berlin karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
Fragmanın sonunda diğer oyuncuların isimleri de yer alıyor:
- Berlin- 'Squid Game'den tanınan Park Hae-soo
- Tokyo- Jung Juong-seo
- Moskova- Lee Won-jong
- Helsinki- Kim Ji-hoon
- Oslo- Lee Kyu-ho
- Nairobi- Jang Yoon-ju
- Rio- Lee Hyun-woo
- Denver- Kim Ji-hun