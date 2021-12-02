Netflix La Casa de Papel hayranlarına duyurdu: Berlin dizisi geliyor

2017 yılında Netflix'te gösterime giren La Casa de Papel ertesi yıl, 2018'de Nexflix'te en çok izlenen dizi olmuştu. La Casa de Papel’in final sezonunun son bölümü 3 Aralık’ta erişime açılacak. Ancak dizinin hayranlarına müjdeli bir haber geldi.

Netflix'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda 'Bu soygun sona eriyor olabilir ama hikâye devam ediyor. Berlin: A New Series, 2023'te' ifadeleri yer aldı.

This heist might be coming to an end, but the story continues...



Berlin: A New Series, coming in 2023 pic.twitter.com/jMvufEArKq — Netflix (@netflix) November 30, 2021

BERLİN KARAKTERİNE ODAKLANACAK

Netflix La Casa de Papel dizisinin Berlin karakterine odaklanılmış yan bir dizi yaptığını duyurdu. Berlin dizisinin, son beş bölümü 3 Aralık'ta yayınlanacak La Casa de Papel dizisinin sona ermesinin ardından 2023'te başlaması planlanıyor.

Alex Pina tarafından yaratılan dizi, soyguncuların hikayesini Ursula Corbero'nun canlandırdığı soygunculardan biri olan Tokyo'nun bakış açısıyla anlatıyor. Ayrıca Álvaro Morte, Itziar Ituño, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Rodrigo de la Serna, Darko Peric, Najwa Nimri, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Fernando Cayo, Fernando Soto, Jose Manuel Poga ve Mario de la Rosa gibi isimler de dizide yer alıyor.

LA CASA DE PAPEL'İN BERLİN'İ PEDRO ALONSO KİMDİR?

Pedro Alonso 21 Haziran 1971 tarihinde İspanya Galiçya bölgesinde yer alan Vigo şehrinde dünyaya geldi. İspanyol dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Pedro Alonso Kraliyet Dramatik Sanat Lisesinden mezun oldu, ek olarak Teatro de la Danza'da eğitim gördü, burada dersler verdi.

İlk dizi oyunculuk deneyimini 26 yaşında iken 1997 senesinde Todos Los Hombres Sois İguales isimli dizi ile gerçekleştirmiştir. Ekran severler tarafından ise özellikle rol aldığı Grand Hotel dizisi ile büyük bir çıkış yakalamış ve kariyer basamaklarını hızla tırmanmıştır.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Pedro Alonso (@pedroalonsoochoro)'in paylaştığı bir gönderi

Günümüzde dünyayı kasıp kavuran La Casa De Papel adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Pedro Alonso dizide Berlin karakterini canlandırmaktadır. Ayrıca 2019 senesinde yakın tarihte yayınlanan bir bölümde dünyaca ünlü futbol yıldızı Neymar’ında rol aldığı belirtilmiştir.