Netflix La Casa de Papel hayranlarına duyurdu: Berlin dizisi geliyor

2017 yılında Netflix'te gösterime giren La Casa de Papel ertesi yıl, 2018'de Nexflix'te en çok izlenen dizi olmuştu. La Casa de Papel’in final sezonunun son bölümü 3 Aralık’ta erişime açılacak. Ancak dizinin hayranlarına müjdeli bir haber geldi.

Netflix'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda 'Bu soygun sona eriyor olabilir ama hikâye devam ediyor. Berlin: A New Series, 2023'te' ifadeleri yer aldı.

This heist might be coming to an end, but the story continues...



Berlin: A New Series, coming in 2023 pic.twitter.com/jMvufEArKq