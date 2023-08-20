Lavantanın faydaları ne? Lavantanın rahatlatıcı 10 faydası

Antik çağlardan beri, dünyanın dört bir yanındaki kültürler lavantayı sağlık için kullandı. Özellikle eski Yunanlılar, uykusuzluk ve sırt ağrısını hafifletmek için bir araç olarak lavantaya yöneldiler. Günümüzde insanlar lavantanın daha fazla farkına varmaya devam ediyor. Anksiyete, stres, uyku ve genel rahatlamaya yardımcı olduğu söylenir. Ama lavanta tam olarak nasıl çalışır?

Bu soruyu cevaplamak için, lavantanın neden bu kadar yatıştırıcı ve hatta iyileştirici olduğuna dair bilime dayalı nedenler sağlamak için doktorların ve araştırmaların yardımını bir araya getirdik. İşte kaçırmak istemeyeceğiniz 10 lavanta faydası...

1. Derin Uykuyu Artırabilir

Lavanta'nın iyi bir uykuyu teşvik etmek için her yerde kullanıldığı bir sır değil. Lavanta esansiyel yağlarının ve göz maskeleri, ısıtma yastıkları ve kurutma topları gibi lavanta kokulu ürünlerin yaygın olarak bulunmasından önce, insanlar lavanta çiçeklerini kurutur ve yastıklarının altındaki bir torbaya koyardı.

Şimdi, son çalışmalar lavantanın solunduğunda derin uykuyu gerçekten artırma yeteneğine işaret ediyor.

2. Mantar ve Bakteriyel Enfeksiyonlarla Savaşır

Lavanta çekici, sakinleştirici kokusuyla bilinir, ancak lavantanın antibakteriyel ve antifungal özelliklere de sahip olduğunu biliyor muydunuz?

Peki onu bu kadar rahatlatıcı yapan ne? Ne mantar ne de bakteri enfeksiyonlarını yaşamak hoş değildir ve lavanta her ikisinin de bazı semptomlarını hafifletmek için önceden bildiğimizden daha fazla güce sahip olabilir.

3. Beyninizi Korur

Artan kanıtlar, lavantanın nörolojik bozuklukları potansiyel olarak tedavi ettiğine veya hafiflettiğine işaret ediyor. Lavanta'nın sinir sistemi üzerindeki etkisini inceleyen bir ön araştırma, lavantanın nöroprotektif özelliklere veya sinir sisteminizi koruyabilecek özelliklere sahip olduğunu öne sürdü.

4. Ağrıyı Potansiyel Olarak Azaltabilir

Lavanta, ister akut ister kronik olsun, ağrıyı azaltma kabiliyeti nedeniyle sıklıkla bilinir. 100 yoğun bakım hastasını inceleyen bir araştırma, lavanta esansiyel yağıyla hastaların ayaklarına masaj yaptıktan sonra önemli ölçüde fark edilir değişiklikler olduğunu buldu.

5. Sindirim Sorunlarını Hafifletmeye Yardımcı Olur

Marketlerde farklı lavanta çayları görmüş olabilirsiniz. Çoğu, sakinleştirici veya uyku faydalarını öne sürerken, diğerleri sindirime yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Lavantanın kusma, mide bulantısı, bağırsak gazı, mide rahatsızlığı ve karın şişmesi gibi farklı sindirim sorunlarına yardımcı olduğu söylenir.

6. Stres ve Kaygıyı Azaltabilir

Araştırmalar, lavantanın huzursuzluk, rahatsız uyku ve hatta kaygının neden olabileceği fiziksel belirtiler gibi kaygı belirtilerini iyileştirebileceğini gösteriyor.

7. Kaşıntılı Böcek Isırıklarını Yatıştırır

Bir böcek sizi ısırdıysa ve şişliği, kaşıntıyı veya ağrıyı gidermek için bitkisel bir çare arıyorsanız lavanta yağı iyi bir seçenektir. Bazı Ulusal Sağlık Enstitülerine göre, lavantadaki aktif kimyasal bileşik olan linalool, böcek ısırıklarının şişmesini ve kaşınmasını hafifletir.

8. Yiyecek ve İçeceklere Eşsiz Baharatlı Bir Lezzet Katar

Mutfak lavantasının tadı, bir miktar nane ile biberiyeye benzer. Taze ve kurutulmuş lavanta, soslara ve salata soslarına karıştırılabilir. Ya da buzlu çay veya dondurmaya lavanta şurubu ekleyebilirsiniz.

9. Kendin Yap Ev Temizleyicilerinin Harika Kokmasını Sağlar

Tüm yüzeylerde güvenle kullanılabilen ve inanılmaz derecede taze kokan doğal, çok amaçlı bir temizleyici olabilir.

10. Menopoz Belirtilerini Hafifletir

Menopozun uykusuzluk ve hormonal kaynaklı kaygı duyguları gibi en yaygın semptomlarının bir kısmına iyi gelebilir.

Bir çalışma, lavanta aromaterapisinin menopoz döneminde sıcak basmalarını azaltmaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Çalışma katılımcıları, günde iki kez 20 dakika lavanta kokusu aldıktan sonra daha az sıcak basması yaşadılar.