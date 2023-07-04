Kabağın faydaları neler? Kabağın sağlığa 6 faydası

Yaz gelir gelmez, mevsimlik ürünler sevenler bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlar: Resmen kabak mevsimi! Yaz, bu çok yönlü sebzenin hasat edildiği ve zirvede olduğu, pazarlarda ve benzer şekilde evlerin bahçelerinde en bol ve kolay bulunabildiği zamandır. (Tabii ki, süpermarketinizin ürün bölümünde her zaman yıl boyunca kabak bulabilirsiniz.)

Hem yeşil hem de sarı kabak süper lezzetli, her yerde bulunabilen ve pişirmesi kolay olmakla kalmaz, aynı zamanda beslenme açısından da çok şey sunar. Klinik diyetisyen MS, RD Asmita Batajoo, “Kabak, sağlığımızın birçok yönünü desteklemeye yardımcı olabilecek birçok önemli vitamin, mineral ve antioksidan içerir” diyor.

Kabağın Sağlığa Faydaları

1. Kabak, bağışıklık sağlığını desteklemek için yüksek oranda antioksidan içerir

Kabakta tonlarca A vitamini- C vitamini ve ayrıca bir grup bitki pigmenti olan polifenoller ve karotenoidler dahil olmak üzere bol miktarda bitki bileşiği bulacaksınız. Tüm bu mikro besinler, vücudun iltihaplanmayı azaltmasına ve serbest radikallerle savaşmasına yardımcı olan antioksidanlardır. Serbest radikaller, vücutta büyük miktarlarda birikmelerine izin verildiğinde, kalp hastalığından kansere kadar aklınıza gelebilecek her türlü kronik hastalığa yol açabilecek kararsız moleküllerdir. Ayrıca, karotenoidler ultraviyole ışık ışını korumasıyla bağlantılıdır ve cildimizi güneş yanığı ve cilt kanserinden doğal olarak korumaya yardımcı olu .

2. Kabak göz sağlığı için önemli besinler içerir

Sağlıklı gözleri ve görmeyi desteklemek söz konusu olduğunda, kabak da faydalı olabilir. Bu kabakta bulunan karotenoidlerden ikisi, lutein ve zeaksantin , A vitamini gibi gelişmiş göz sağlığı ile bağlantılıdır. Lutein ve zeaksantin aslında retinada birikerek katarakt ve maküler dejenerasyon gibi yaşa bağlı göz hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. A vitamini ayrıca retina sağlığı ve genel göz fonksiyonunda önemli bir oyuncu olarak göz fonksiyonuna da yakından bağlıdır.

3. Kabak sağlıklı bir kalbi, kolesterolü ve kan basıncını destekler

Kabağın lif, potasyum, magnezyum ve K vitamini içeriği sayesinde kalp sağlığını da desteklediği bilinmektedir. Kabakta , gastrointestinal sistemdeki kolesterole bağlanan ve onu kana emilmek yerine atık yoluyla vücuttan atan bir tür çözünür lif olan pektin bulacaksınız. Kanda yüksek miktarda "kötü" kolesterol (düşük yoğunluklu lipoprotein veya LDL) bulunduğunda, damarlarımızda ve atardamarlarımızda plak oluşumuna neden olma potansiyeli vardır ve potansiyel olarak kalp hastalığına yol açabilir.

Lif alımı, optimal kalp sağlığının anahtarı olan normal kan basıncı seviyelerine de katkıda bulunabilir. Bu arada potasyum ve magnezyum, normal kalp atışı ritminde hayati bir rol oynayan elektrolitlerdir. Ve son olarak, K vitamini sağlıklı kan pıhtılaşmasının ayrılmaz bir parçasıdır ve genel kalp sağlığının bir başka önemli yönüdür.

4. Kabak, sağlıklı sindirim ve bağırsak mikrobiyomu için lif sağlar

Bağırsak sağlığınız bu lezzetli yaz kabağını yemekten destek alabilir. Kabakta bulunan çözünür lif, bağırsaklarınızın iç kısmında bulunan sağlıklı bakteriler için faydalıdır. Bu bakteriler kalın bağırsakta, bağırsak mikrobiyomu olarak bilinen daha büyük bir mikroorganizma topluluğunda yaşar ve yalnızca sindirim sağlığı için değil, genel sağlığımız için de hayati öneme sahiptir.

Ayrıc , kabakta sindirim sistemi için kaba yem görevi gören ve düzenliliği destekleyen bazı çözünmez lifler de bulacaksınız . Kabakta bulunan yüksek su içeriği sadece nemlendirmekle kalmaz, aynı zamanda sindirimi desteklemeye, besin emilimini kolaylaştırmaya ve kabızlık gibi yaygın sorunları önlemeye yardımcı olur.

5. Kabak güçlü kemikleri savunur

Kemik sağlığı için sağlıklı besinler söz konusu olduğunda, başvurabileceğimiz tek seçenek süt ürünleri değildir. Pek çok sebze ve meyve, kabak da dahil olmak üzere güçlü kemikleri korumamıza ve desteklememize yardımcı olabilir. Hepsi güçlü kemiklerin korunması ve büyümesiyle bağlantılı olan magnezyum, manganez ve K vitamini içerir.

6. Kabak önemli B vitaminleri, folat ve B6 sunar

Kabakta bulunan yukarıda belirtilen tüm besinlere ek olarak, B vitaminleri folat ve B6 vitamini de bulacaksınız. Folat , anne karnında büyüyen bebeklerde nöral tüp oluşumunda ve yaşam boyu sağlıklı kan ve hücre oluşumunda kritik olduğundan hamile kadınlar için özellikle hayati bir mikro besindir . B6 vitamini kansızlığı önlemeye, sağlıklı bir sinir sistemini korumaya ve hatta beyin sağlığını artırmaya yardımcı olabilir.