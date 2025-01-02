‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisi reytinglere damga vurdu

Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu, Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant ile usta oyuncular Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran ve Cengiz Bozkurt’u kadrosunda buluşturan Ay Yapım imzalı ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisinin dün gece 16. bölümü ekranlara geldi. Her sahnesiyle heyecan dolu dizi, gece boyu sosyal medya listelerinde yer alırken reytinglerde de AB ve 20+ABC1 kategorilerinde gecenin birincisi oldu.

Leyla’nın Civan’a itirafıyla başlayan bölümde, Tufan’ın Nur’a ondan boşanmak istediğini söylemesi ilk anlardan bomba etkisi yarattı.

‘BENİM ÇOCUKLUĞUMU ÇALAN SENİN ANNEN NUR’DU’

Civan Leyla’dan bunca zaman susmasının hesabını sordu. Leyla çocukken ettiği intikam yeminini Civan’a hatırlatırken en başta Civan’ın kim olduğundan habersiz olarak bu planı kurduğunu anlattı. Civan annesinin tecavüz mağduru olduğunu sandığından dolayı Leyla’ya Nur üstünden kurduğu intikam planına izin vermeyeceğini söylerken Leyla da gözyaşları içinde ‘Benim çocukluğumu çalan kimdi biliyor musun? Senin annen Nur’du’ dedi.

TUFAN ALDIĞI KARARLA AİLEYİ ŞAŞIRTIRKEN ZAMANINDA NUR’A VERDİĞİ VEKALET HATİCE VE SELMAN’I BÜYÜK PANİĞE SOKTU

Selman ve Hatice, Nur’un odasına çekilmesinin ardından Tufan’ı soru yağmuruna tutarken, Selman Tufan’a yıllar önce Nur’a verdiği vekaleti hatırlattı. Nur’un istersen tüm aileyi beş parasız bırakabilecek olması Selman ve Hatice’yi paniğe sokarken, bu durumu öğrenen Leyla yeni bir plan yaptı.

KİMSE NUR’U BIRAKIP GİDEMEZ, BEN DAİMA BİR ÇÖZÜM YOLU BULURUM!

Yaşadığı şoku üstünden atmaya çalışan Nur, gece gece mutfakta ne bulduysa yerken yanına giden Leyla’ya ‘Kimse Nur’u bırakıp gidemez, ben daime bir çözüm bulurum’ dedi.

LEYLA YENİ PLANI İÇİN SERAP’I DEVREYE SOKTU

Vekaletin Nur’un üstüne olduğunu öğrenen Leyla avukattan öğrendiği bilgiyle yeni bir plan yaptı. Sahilde Serap’la yürüyüş yaptığı esnada bu vekalet olayını anlatarak eğer Tufan’ın tüm mal varlığını başka birinin üstüne geçirirse Nur’un hiçbir şey yapamayacağını söyledi. Serap’ın bu bilgiyi Tufan ile paylaşmasının ardından Tufan Leyla’yı yanına çağırdı ve mal varlığını onun üstüne geçirmek istediğini dile getirdi.

NUR, TUFAN’I BOŞANMAKTAN VAZGEÇİRMEK İÇİN PLAN YAPTI

Tufan’ı zamanında hamile olduğunu söyleyerek evlenmeye ikna ettiğini hatırlayan Nur, yeniden hamile kalırsa Tufan’ın kendisini boşamayacağını düşündü ve doktorunun yanına gitti. Hızlıca hamile kalabilmek için bir tedavi uygulayan Nur için ikinci adım Tufan ile beraber olabilmekti. Tufan ile Serap’ın baş başa kalabilmek için yaptığı planı öğrenen Nur, Mali’den zorla destek alarak Ferda vasıtasıyla Tufan’ın Serap’ın yıllar önce ondan gizli onun çocuğunu aldırdığını öğrenmesini sağladı. Serap ile yüzleşen Tufan öğrendiği gerçeğin siniriyle Nur’u yemeğe çıkardı ve ikili geceyi otelde geçirdi.

CİVAN, GÜZİDE’YE BLÖF YAPARAK NUR’UN TECAVÜZ YALANINI YAKALADI

Leyla’nın söyledikleri sonrasında babasının kim olduğunun peşine düşen Civan, Güzide’nin yanına giderek ona blöf yaptı. Tecavüz çocuğu olmadığını öğrendiğini söyleyen Civan, Güzide’nin cevabı üstüne Nur’un gerçekten de yine ona yalan söylediğini anladı.

BABAM KİM? NOLUR SÖYLE!

Babasının kim olduğunu öğrenmek için türlü yolları deneyen Civan, kimseden istediği cevabı alamayınca soluğu Leyla’nın yanında aldı. Leyla’ya ‘Babam kim ne olur söyle’ diyen Civan’a Leyla’nın cevabı ‘Eniştene sor’ oldu. Bunun üstüne Mali ile yemeğe çıkan Civan, ona ‘Benim hayatımda bana yalan söylemeyen bir sen varsın’ dedikten sonra ‘Neden bana yalan söyledin’ diyerek hesap sordu. Civan’ın tecavüz yalanını öğrendiğini anlayan Mali’nin, Civan’ın ‘Babam kim’ sorusuna ne cevap vereceğini büyük merak uyandırdı.