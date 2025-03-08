Manifest kodları ne demek, nasıl kullanılır? 11 Grobovoi sayı sekansı (Aşk, başarı, para, sağlık)

Şimdiye kadar, internet dünyasında muhtemelen Grabovoi numaralarını yani manifest kodlarını duymamış olabilirsiniz. Grabovoi sayıları nedir dediğinizi duyar gibiyiz. Manifest yani grabovoi kodlarını 'Evrenin hile kodları' olarak adlandırabiliriz. Bu sayılar parayı, sevgiyi, sağlığı, şifayı tezahür ettirmek için kullanılabilirler... Neredeyse her şey için farklı sayılardan oluşan yüzlerce kod var. Kafanız karıştı öyle değil mi? Manifest kodları nedir? Nasıl uygulanılır? Kafa karışıklığına bir son vermek için tüm detaylarıyla manifest kodlarını ele alıyoruz...

Grabovoi sayıları (Manifest kodları) nedir?

Muhtemelen merak ediyorsunuz, Grabovoi sayıları nedir ve ne işe yarar? Aslında Grabovoi sayıları eski zamanlardan beri günümüze uzanıyor ancak şimdi sosyal medya sayesinde popülerlik kazandı. Grabovoi kodları, çeşitli yaşam olaylarını tezahür ettirmek ve 'düzeltmek' için kullanılır. Rus psişik, bilim adamı Grigori Grabovoi tarafından ortaya çıkan Grabovoi sayıları hayatımıza çekmek istediğimiz olayların olumlamalarımıza yardımcı olması adına kullanmıştır. Bu sayılar sayesinde iyileşme oranın arttığı görüldüğü iddia ediliyor.

Bu teori, tüm insanların ve yaşam formlarının ortak paydada buluştuğu gerçeğine dayandırıldığı düşünülmektedir; Dünyanın elektromanyetik alanı aracılığıyla hepimiz bir şekilde birbirimize bağlıyız. Rakamlar, tezahür etmek ve iyileştirmek için sistemimizde çalışan Evrenin hileli kodlarıdır diye belirtiliyor. Grigori Grabovoi "Her şey enerji olduğu için organların, rahatsızlıkların ve tedavilerinin kendi frekansları ve titreşimleri olduğunu" söylüyor.

Grabavoi numaraları (Manifest Kodları) nasıl kullanılır?

Bu düşünceye göre, Grabovoi sayıları yani manifest kodlarını kullanarak isteklerinizi nasıl hayatınıza çekebilirsiniz bunu anlatacağız.

Kullanmak istediğiniz Grabavoi sayılarını öncelikle bir deftere veya bir kağıda yazın. Yazacağınız kod ile ilgili olumlara bakın ve o olumlamaları da defterinize yazın.

Ezberleyin (ilk uyandığınızda, yatmadan önce ve gün içinde fırsat buldukça zihninizde bu sayıları ve olumlamaları tekrarlayın).

Örneğin; "Beklenmeyen parayı çekiyorum, 520 741 8 kodunu etkinleştiriyorum" koduyla bu onaylamayı tekrarlayın.

Kodu bir kağıda yazın ve yastığınızın altına koyun.

Kodu yazdığınız kağıdı elinizde tutun. Gözlerinizi kapatın ve olumlamalarınızı beyninizde olmuş gibi hayal ederek görselleştirin. Evrene şükranlarınızı sunun. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler..

Örnek olarak; "Hayatıma ____ çekiyorum ve ____ kodunu hiçbir şeye zarar vermeden etkinleştiriyorum, herkesin iyiliği için. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim." şeklinde cümlenizi tekrarlayın.

Bu olumlamalarınıza ek doğal taşlar kullanabilirsiniz. Örneğin, kodu küçük bir kağıda yazıp kristalleri avucunuza alın kodu kristalinizin üstüne yerleştirin. Gözlerinizi kapatın ve Evrenle bağlantıya geçin.

Günde birden fazla Grabovoi numarası kullanabilirsiniz. Örneğin,beklenmedik parayı çekmek için bu '520 741 8' kodu kullanabilirsiniz.

Manifest kodları, hayatınıza çekmek istediğiniz durumu hızlandırıldığı iddia ediliyor. Bu düşünceye inananlar, Grabavoi sayılarını olumlamalarla ve imgeleme yöntemiyle istediklerinizi hayatınıza çekme hızınız artacaktır düşüncesine hakimler.

Hayatınızda kullanabileceğiniz yararlı Grabovoi (Manifest) numaraları

Grabovoi sayılarını nasıl kullanacağınızı anladıysanız işinize yarayabilecek bir kaç Grabovoi sayı sekansı;

Beklenmedik paranın akışı için sayı sekansı: 520 741 8

Para akışını sağlayan beklenmedik paraların gelmesini veya beklendik fakat alamadığınız paraların tıkanıklığını açabilen bu sayı para akışı niyetinde kullanıldığı söyleniyor.

Ruhun iyileştirmesi için sayı sekansı: 9187948181

Daha pozitif daha huzurlu hissetmek için bu sayı sekansını kullanabilirsiniz. Özellikle meditasyon yaparken kullanacağınız bu sayı hayatla akışta kalmanızı sağlayabilir.

Aşk için sayı sekansı: 888 412 1289018

Hayatınıza aşk enerjisini çekmek için bu sayıyı kullanabilirsiniz. Kullanacağınız bu sayı aşk enerjinizi canlandırabilir.

Grabovoi Barış Kodu: 1001105010

İnsanlarla uyum içinde olmak için bu sayı sekansını kullanabilirisiniz. Sorun yaşadığınız kişiye karşı bu sayıyı tekrar edersiniz aranızdaki problemlerin çözüldüğünü görebilirsiniz.

Benlik saygısı için sayı sekansı: 4818951749814

Kendi değerinin farkında olma bireyin kendisine saygısının artması durumunda bu sayı sekansı kullanılabilir.

Girişimcilik için sayı sekansı: 71974131981

Girdiğiniz bir ortamda girişimci ruhunuzu ortaya çıkaracak bu sayı sekansı daha rahat olmanızı ve bir adım önde olmanızı sağlayabilir.

Grabovoi güzellik sayı sekansı: 83585179

Daha sağlıklı bir cilde sahip olmak için kullanacağınız bu sayı cildinizin sağlığını artırabilir.

Kilo kaybı için sayı sekansı: 5342168

Zayıflamak isteyenler bu sayıyı tekrar edebilirler. İnanarak tekrar edilen bu sayı, kilo verme evresinde süreci hızlandırabilir.

Popülerlik için sayı sekansı: 8277247

Popüler olmak isteyenler, herkes tarafından ilgi görmek isteyenler bu sayı sekansını kullanabilir.

Romantik aşk için sayı sekansı: 3856794

Aşkını romantik bir boyuta taşımak isteyenler veya romantik bir birliktelik yaşamak isteyenler bu sayıyı partnerlerini hayal ederek tekrar edebilir.

Gelir artışı için sayı sekansı: 9213140

Gelir artışı olması isteyen kişiler iş yerlerine veya çalıştığı alanda bu sayıyı görebilecekleri yere yapıştırabilir veya akıllarına geldikçe tekrar edebilirler.