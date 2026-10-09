MasterChef'te dün akşam eleme potasına kim gitti?

MasterChef Türkiye 2026’da eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın 9. haftasında eleme potasına giren isimler merak edilirken, gözler 8 Ekim 2026 tarihli bölümde belirlenecek 3. ve 4. eleme adaylarına çevrildi...

8 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

8 Ekim 2026 MasterChef’te 3. Ve 4. Eleme adayları Nilay ve Buse oldu.

7 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

7 Ekim 2026 MasterChef’te 1. Ve 2. Eleme adayları Nurten ve Ayşe oldu.

MASTERCHEF’E VEDA EDEN SON YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 2026 sezonunun ilk ana kadrosuna giren Batuhan, geçtiğimiz Pazar akşamı oynana eleme oyunu sonrasında MasterChef 2026’ya veda etti.