MasterChef'te dün akşam eleme potasına kim gitti?
MasterChef Türkiye 2026’da 9. haftanın heyecanı ve rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık mücadelelerinin ardından potadaki taşlar yerine otururken, eleme adaylarının kimler olacağı izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, MasterChef'te dün akşam eleme potasına kim gitti?
Elele Online
MasterChef Türkiye 2026’da eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın 9. haftasında eleme potasına giren isimler merak edilirken, gözler 8 Ekim 2026 tarihli bölümde belirlenecek 3. ve 4. eleme adaylarına çevrildi...
8 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
8 Ekim 2026 MasterChef’te 3. Ve 4. Eleme adayları Nilay ve Buse oldu.
7 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
7 Ekim 2026 MasterChef’te 1. Ve 2. Eleme adayları Nurten ve Ayşe oldu.
MASTERCHEF’E VEDA EDEN SON YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef 2026 sezonunun ilk ana kadrosuna giren Batuhan, geçtiğimiz Pazar akşamı oynana eleme oyunu sonrasında MasterChef 2026’ya veda etti.