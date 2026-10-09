Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden Nejat Uygur'un eşi, tiyatrocu Necla Uygur 89 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Acı haberi oğlu Behzat Uygur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

ACI HABERİ BEHZAT UYGUR DUYURDU

Uygur açıklamasında şunları söyledi:

Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Necla Uygur'un naaşı 9 Ekim Cuma günü Teşvikiye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Behzat Uygur (@behzatuygur)'in paylaştığı bir gönderi

Burçin Orhon, kayınvalidesine böyle veda etti...

Bu gönderiyi Instagram'da gör Burcin Orhon Uygur (@bambiburcin)'in paylaştığı bir gönderi

NECLA UYGUR KİMDİR?

Necla Uygur, Türk tiyatrosunun köklü ailelerinden Uygur ailesinin üyelerinden biri ve uzun yıllar sahnelerde görev yapmış bir tiyatro sanatçısıydı.

1952 yılında Türk tiyatrosunun önemli güldürü ustalarından Nejat Uygur ile evlenen Necla Uygur, eşinin sanat yaşamı boyunca tiyatro çalışmalarında yer aldı.

Nejat Uygur'un 1949 yılında kurduğu tiyatro topluluğunun çalışmalarına da katkıda bulunan Necla Uygur, uzun yıllar boyunca tiyatro sahnelerinin ve Anadolu turnelerinin içinde bulundu.

Necla ve Nejat Uygur çiftinin Ahmet, Kemal, Behzat ve ikiz kardeşler Süheyl ile Süha olmak üzere beş oğlu dünyaya geldi.

Çocuklarından Süheyl ve Behzat Uygur da anne ve babalarının izinden giderek tiyatro sanatçısı oldu.