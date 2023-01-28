Maviye Sürgün dizisinden ilk kareler geldi! Maviye Sürgün konusu nedir, oyuncuları kimler?

Önce Güney Amerika’da yayınlanacak olan O3 Medya ile İnter Medya ortak yapımı Maviye Sürgün dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. O3 Medya dizinin ilk tanıtımını Telemundo kanalının yaptığını duyurdu ve Telemundo “The Telemundo Edge başlığı altında ‘Content Americas’ fuarının bir parçası olarak; bu yıl için planladıkları orijinal içeriklerini sundu. O3 Medya ve Intermedya ortak yapımı Maviye Sürgün / Blue Cage projesini de ilk bölüm çekimlerinden birkaç sahne paylaşarak duyurdu” açıklaması yaptı.

Maviye Sürgün dizisi konusu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizide eşi Ayda’yı kaybettikten sonra iki çocuğuyla kayınpederinin işlettiği Ayda Otel’e giden SAT komandosu Ali’nin başına gelen olaylar anlatılıyor. Ali bir gün denizde Defne adlı kadını kurtarır. Defne’nin sırlarla dolu bir hayatı ve başında Ozan isimli bir belası vardır.

Maviye Sürgün dizisi oyuncuları

Dizide Ayda ve Deniz’in babasını “Hakan Salınmış”, Ayda’nın kız kardeşi Deniz’i “Gökşen Ateş”, Deniz’in kocası Kenan’ı Berkan Bulut, Ali’nin kızı Azra’yı “Mina Koyuncu”, Ali’nin oğlu Arda’yı “Yaman Arslan”, Arda’nın öğretmeni Lale’yi “Name Önal”, Ali’nin eski dostu Hasan’ı “Bülent Şakrak, Hasan’ın kız arkadaşı Zehra’yı “Ayça Erturan”, otel sahibi Serhat’ı “Ruhi Sarı”, Serhat’ın oğlu Aykut’u “Dinç Daymen”, Ozan’ın koruması Tuna’yı Sinan Sicimoğlu, Defne’nin arkadaşı Murat’ı Gürberk Polat, Azra’nın arkadaşı Elif’i Öykü Su Okur ve Aykut’un arkadaşı Efe’yi Efe Eroğlu canlandırıyor.

Maviye Sürgün dizisi nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri Marmaris’in Selimiye kasabasında gerçekleştiriliyor.